Departamento de Estado informa que Venezuela empezó a liberar a ciudadanos estadounidenses

El presidente Donald Trump celebró la liberación de los primeros presos políticos.

Redacción Mundo
14 de enero de 2026, 3:08 a. m.
El anuncio fue confirmado por la AFP.
El anuncio fue confirmado por la AFP. Foto: SEMANA

Venezuela empezó a liberar prisioneros estadounidenses, según afirmó un responsable del Departamento de Estado, que celebró la iniciativa de Caracas, diez días después de la captura del dictador Nicolás Maduro.

“Saludamos la liberación de estadounidenses detenidos en Venezuela. Este es un paso importante en la dirección correcta por parte de las autoridades interinas”, declaró el funcionario del Departamento de Estado bajo condición de anonimato.

El responsable no proporcionó detalles de inmediato sobre la liberación. Tampoco se refirió a cuántos fueron liberados, aunque dijo que fue más de uno.

El Helicoide es una de las cárceles en Venezuela para presos políticos más aterradoras.
El Helicoide es una de las cárceles en Venezuela más aterradoras para presos políticos. Foto: AFP

El gobierno interino de Delcy Rodríguez anunció la liberación de presos políticos después del derrocamiento y captura de Maduro durante un bombardeo estadounidense en Caracas el 3 de enero.

El presidente Donald Trump celebró la liberación de los primeros presos políticos la semana pasada y dijo que en respuesta él anuló una segunda ola de ataques a Venezuela.

Muchas personas fueron encarceladas en Venezuela tras participar en las manifestaciones por las elecciones de 2024, en las que Maduro fue declarado vencedor pese a las acusaciones generalizadas de fraude electoral.

Entre los presos recientemente liberados por Venezuela figuran ciudadanos españoles e italianos.

Exigen liberación de presos políticos en Venezuela.
Familias exigen liberación de presos políticos en Venezuela. Foto: Especial para El País

Estados Unidos ha hecho de la liberación de sus ciudadanos en el extranjero una prioridad, y logró la libertad de algunos en un acuerdo con Maduro el año pasado.

Un grupo de familiares de presos políticos instalaron un campamento a las afueras de una cárcel para aliviar la larga espera de las excarcelaciones que prometió el gobierno bajo presión de Estados Unidos.

Delcy Rodríguez publica en X un sorpresivo mensaje, tras más de un año de silencio en la red social

Decenas de familias se trasladaron hasta la cárcel del Rodeo I, luego de que el gobierno interino de Delcy Rodríguez anunciara el jueves pasado la liberación de un “número importante” de detenidos tras la captura de Maduro en una operación estadounidense.

Llevan cuatro noches en vela o durmiendo en autos, con frío y sin protección policial en una zona considerada peligrosa.

Flor Zambrano, cuyo hijo, René Chourio, según ella está detenido en la Zona 7 de la Policía Nacional Bolivariana por motivos políticos, abraza a familiares de otros detenidos afuera de la instalación en Caracas, Venezuela.
Flor Zambrano, cuyo hijo, René Chourio, según ella está detenido en la Zona 7 de la Policía Nacional Bolivariana por motivos políticos, abraza a familiares de otros detenidos afuera de la instalación en Caracas, Venezuela. Foto: AP

El Ministerio de Servicios Penitenciarios informó que van 116 excarcelados, aunque oenegés y partidos de oposición solo confirmaron hasta ahora 54. Organizaciones de defensa estiman entre 800 y 1.200 detenidos por razones políticas.

Entre tanto, el presidente Donald Trump anunció una reunión con la líder opositora María Corina Machado para el jueves en Washington, en tanto avanzan las excarcelaciones de presos políticos en Venezuela bajo la presión estadounidense.

Con información de AFP*

