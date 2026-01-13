“Delcy y Jorge son los cerebros del régimen”: exsecretario de Estado adjunto para el hemisferio occidental habló tras captura de Maduro

Después de más de una semana de la captura del dictador venezolano, Nicolás Maduro, en una operación militar sin precedentes por parte de Estados Unidos, se vive un momento de incertidumbre en Venezuela tras la juramentación de Delcy Rodríguez como nueva líder del régimen venezolano.

Brian Nichols, exsecretario de Estado Adjunto para el Hemisferio Occidental, habló con SEMANA sobre la situación en Venezuela en medio de una transición anunciada por Estados Unidos teniendo en cuenta que, según el presidente Donald Trump, será su equipo quien gobierne el país suramericano.

SEMANA: ¿Cuál es su opinión sobre la extracción de Nicolás Maduro de su residencia en Caracas por parte de EE. UU.?

Brian Nichols: Referente a la inteligencia, sí es una operación impresionante, sin embargo, esa operación carece de sustento legal tanto en el marco legal de Estados Unidos como en la ley en derecho internacional.

Por otro lado, Maduro era un dictador que violaba constantemente los derechos fundamentales del pueblo venezolano, llevó a su país a la bancarrota y tampoco tiene legitimidad como un líder del país porque ha prohibido elecciones en contra de Edmundo González y también hubo fraude en otras elecciones.

Entonces, yo no hubiera seguido esa ruta, sin embargo, la salida del poder de Maduro es algo que debería beneficiar al pueblo venezolano.

Brian Nichols, uno de los diplomáticos estadounidenses más reconocidos en la región. Foto: NurPhoto via AFP

SEMANA: ¿Cuál es su opinión sobre el anuncio del Departamento de Justicia que asegura que el Cartel de los Soles no es una organización real, sino que es una expresión coloquial?

B.N.: Yo creo que la mayoría de los analistas y oficiales ya sabían que el Cartel de los Soles no es un cartel, como el Cartel de Sinaloa o el Cartel de Medellín, donde hay un capo que está liderando todo y dando órdenes.

El Cartel de los Soles es una red informal de corrupción entre los militares y otros oficiales del régimen de Nicolás Maduro y antes Hugo Chávez.

SEMANA: ¿Y usted cree que son al final, pese a la decisión del juez sobre Maduro?

B.N.: Yo creo que va a haber un juicio largo en ese caso, yo creo que hay mucha evidencia en contra de Maduro y Cilia Flores.

Maduro va a tener que defenderse durante mucho tiempo, durante el juicio, pero el hecho de si es un cartel o no es un cartel, yo no creo que eso va a tener mucha influencia en la decisión de una corte, porque la ley depende de las acciones y las violaciones de la ley de Nicolás Maduro y él incitaba al lavado de activos, el tránsito de estupefacientes, subrogación de oficiales, entonces, yo creo que la evidencia en esto está bien clara.

SEMANA: ¿Qué opina sobre las declaraciones de Donald Trump en las que asegura que Estados Unidos entraría a gobernar Venezuela?

B.N.: La administración Trump en persona ha dicho algunas cosas, el secretario Rubio ha dicho otras cosas y el gobierno de Estados Unidos, obviamente, no está gobernando a Venezuela.

Delcy Rodríguez y la cúpula del chavismo aún está manejando el país y la situación de derechos humanos y las libertades fundamentales en Venezuela están peor, han detenido más personas, han impedido el libre tránsito, han amenazado a la población con castigos por ayudar a los Estados Unidos en la extracción de Maduro.

Entonces me parece que no es el gobierno de Estados Unidos el que está manejando Venezuela, lo que está haciendo el gobierno de Estados Unidos es demandar petróleo y contratos comerciales al régimen de chavismo liderado por Delcy Rodríguez.

"No es el gobierno de Estados Unidos el que está manejando Venezuela, lo que está haciendo el gobierno de Estados Unidos es demandar petróleo y contratos comerciales al régimen de chavismo liderado por Delcy Rodríguez". Foto: AP

¿Usted cree que siguió igual el tema en Venezuela con la juramentación de Delcy Rodríguez, continúa el régimen operando de manera normal?

B.N.: Bueno, yo creo que la situación está peor porque es mucho más inteligente que Maduro. Delcy y Jorge son los cerebros del régimen de Maduro y Chávez, entonces han quitado la cara, el bigote del régimen, pero el cerebro y los muslos de Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López aún están.

SEMANA: ¿Cuál es su opinión sobre esa apertura de acuerdos comerciales entre el régimen venezolano y Estados Unidos?

B.N: Yo solo quería agregar que mantener personas dedicadas al socialismo y chavismo en el poder no da seguridad jurídica ni comercial para los inversionistas en Venezuela, entonces me parece que todo el proceso de reformar el sector, no tienen una base sostenible a largo plazo.

A corto plazo sí vamos a ver un intercambio económico mucho más importante entre los Estados Unidos y Venezuela, pero también va a generar una resistencia por parte de la población venezolana, pensando que Estados Unidos está quitando los recursos de su nación sin un trato justo para ellos.

Entonces me parece que es una situación muy incómoda en este momento y para mí lo ideal sería poner a Edmundo González y a María Corina Machado en el poder e insistir en que se respete el resultado de la elección de 2024 y empezar un proceso de transición democrática, hacer otras elecciones, la liberación de los presos políticos, la apertura de la economía plena, todo eso me parece que crearía un sustento mucho más sostenible para el futuro de Venezuela y sus relaciones con el resto del hemisferio.

Muchos esperaban que la líder opositora, María Corina Machado, fuera quien, junto a Edmundo González, tomara el poder en Venezuela Foto: AP

SEMANA: ¿Cree usted que va a haber una segunda intervención militar de Estados Unidos en Venezuela?

B.N.: Yo creo que eso es lo más probable, porque yo creo que la cúpula allí en Caracas va a resistir a cambios profundos y eso en algún momento le va a molestar a Trump y va a hacer otra opción para imponer su voluntad allí en Venezuela.

SEMANA: ¿Cómo queda la relación entre Colombia y Estados Unidos después de esa llamada entre Petro y Trump?

B.N.: Bueno, es un momento positivo. La propuesta de reunión entre los presidentes Petro y Trump es algo para mí bueno, es una oportunidad de hablar cara a cara entre los líderes y tratar de bajar el volumen y las molestias en ambos lados y de tratar de poner la relación bilateral en buen camino.

Yo siempre he dicho que Colombia es y tiene que seguir siendo uno de los aliados más cercanos a los Estados Unidos y viceversa. En ese sentido, es clave que los presidentes de ambos países se lleven bien.

SEMANA. ¿Qué se puede esperar en materia comercial, en materia económica, en esta nueva etapa de relaciones con Estados Unidos?

B.N.: Creo que la manera más eficaz de complacer a Trump es entrar en unos acuerdos comerciales con la administración Trump y las empresas de los Estados Unidos.

Estados Unidos es el mayor socio comercial de Colombia, entonces, yo creo que debiera ser fácil llegar a otros acuerdos comerciales, entre Estados Unidos y Colombia y dar oportunidades a empresas norteamericanas para hacer más cosas en Colombia. Y también de demostrar que Colombia está comprometido en la lucha contra el narcotráfico y la siembra de hoja de coca.

"Es un momento positivo. La propuesta de reunión entre los presidentes Petro y Trump es algo para mí bueno, es una oportunidad de hablar cara a cara". Foto: AP, Presidencia, Adobe

SEMANA: ¿Cuál fue el verdadero motivo de la llamada entre Trump y Petro?, ¿cree que fue por la posible amenaza de un ataque en territorio colombiano?

B.N.: Yo creo que Donald Trump es una persona, como Gustavo Petro, impredecible.

Entonces ambos en un momento pueden estar peleados y en otro momento pueden llevarse bien. Si uno ve la reunión entre Trump y el alcalde de Nueva York, después de unas críticas de uno a otro muy duras, se llevó una reunión muy agradable en la oficina del presidente Trump. ¿Quién hubiera esperado eso? Entonces, realmente son cosas inesperadas.

SEMANA: ¿Colombia tendría oportunidad en la eventual recuperación de la economía venezolana como proveedor?

B.N.: Claro que sí, yo creo que es bueno, y tiene en un futuro en que haya una economía más normal, más al mercado en Venezuela. Los países fronterizos tienen que jugar un papel importante en la economía y hay muchos sectores en Venezuela, en que los Estados Unidos no es el proveedor ideal y que tiene interés en algunas cosas y muchas cosas.

SEMANA:¿Qué recomendación le daría a Gustavo Petro para su encuentro en la Casa Blanca con Donald Trump?

B.N.: Bueno, mi sugerencia es hablar con los líderes que se han llevado bien con Trump, la presidenta Sheinbaum, por ejemplo, el primer ministro de Canadá y buscar maneras de suavizar las tensiones.

Por otro lado, el presidente Petro debería dejarle hablar bastante a Trump porque no le gusta que le quiten la palabra.