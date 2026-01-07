“Era mentira”: El duro mensaje de María Elvira Salazar a Nicolás Maduro

Un video que captura una entrevista de 2019 entre la entonces periodista y actual congresista María Elvira Salazar y Nicolás Maduro ha vuelto a cobrar relevancia, exponiendo lo que Salazar describe como una “mentira innegable” sobre la injerencia militar cubana en Venezuela.

La negación en 2019

Durante una entrevista emitida en 2019, se observa a Salazar cuestionando directamente a Maduro sobre informes del Departamento de Estado que estimaban la presencia de miles de militares cubanos integrados en las fuerzas armadas venezolanas y en su primer anillo de seguridad.

María Elvira Salazar Foto: afp

En aquel momento, Maduro respondió con firmeza, calificando tales afirmaciones como una “fábula” y “totalmente falsas”. El líder venezolano insistió en que la presencia cubana se limitaba a unos 40,000 profesionales civiles, incluyendo médicos, enfermeros, deportistas y artistas.

“En el territorio venezolano no hay militares cubanos”, afirmó Maduro mirando a la cámara, asegurando que su seguridad estaba compuesta exclusivamente por profesionales venezolanos.

🇻🇪 | María Elvira Salazar: "En 2019, Maduro me miró a los ojos y negó que fuerzas militares cubanas estuvieran operando en Venezuela o fueran parte de seguridad.



“En 2019, Maduro me miró a los ojos y negó que fuerzas militares cubanas estuvieran operando en Venezuela o fueran parte de su seguridad. Hoy, el régimen cubano ha confirmado la verdad. Era mentira entonces, y ahora es innegable”, aseguró Salazar.

Sin embargo, la narrativa del régimen se ha desmoronado tras informes recientes que confirman la participación directa de tropas cubanas en operaciones de defensa y seguridad del Palacio de Miraflores.

Militares cubanos muertos en 2026

Cuba publicó el martes los nombres de los 32 militares muertos en el ataque de Estados Unidos en Caracas que terminó con la captura del depuesto presidente Nicolás Maduro, un día después de que el Ejército venezolano difundiera esquelas de 23 uniformados fallecidos.

Medios oficiales de la isla publicaron una lista con los efectivos cubanos muertos: 21 pertenecían al ministerio del Interior, incluidos tres oficiales de alto rango (dos coroneles y un teniente coronel).

Cuba y Venezuela mantienen una estrecha relación de cooperación de larga data en sectores estratégicos, como defensa, salud y educación.

Nicolás Maduro. Foto: Foto 1: API / Foto 2: Getty Images

Temor por el futuro de Cuba sin Maduro

Sumidos en una profunda crisis económica, los cubanos prevén un panorama aún más complejo tras la caída del Nicolás Maduro en Venezuela, fuerte aliado de la isla y su principal proveedor de petróleo.

El presidente Donald Trump afirmó que la isla comunista, que ha sobrevivido a 13 administraciones estadounidenses, “está a punto de caer”, tras la captura de Maduro por fuerzas militares estadounidenses.

Sin embargo, el magnate republicano minimizó la necesidad de una intervención militar, al considerar que sería difícil para la isla mantenerse a flote sin recibir el petróleo venezolano.

“No pienso que debamos tomar ninguna acción. Parece que está cayendo”, añadió Trump, que durante su primer mandato reforzó, como ningún otro inquilino de la Casa Blanca, las sanciones contra la isla, después de un breve deshielo diplomático con Barack Obama.

Con información de AFP.