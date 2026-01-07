Diosdado Cabello revela impactante pedido de Cilia Flores cuando el Delta Force la sacó de la cama junto a Nicolás Maduro

El ministro del Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, se ha visto en pie de lucha tras la captura de Nicolás Maduro. En varios videos que han circulado en redes aparece siempre armado y, a veces, con chaleco antibalas.

“Que nadie se ponga a hacerle juego al imperialismo. Aquí, la unidad de las fuerzas revolucionarias está más que garantizada porque aquí hay un solo presidente que se llama Nicolás Maduro Moros, electo por nuestro pueblo. Eso no tiene ninguna discusión”, dijo este martes.

Diosdado Cabello intenta forjar una épica de resistencia:

“A Cilia Flores no se la iban a llevar. Y ella dijo que si se llevaban a Maduro, se la llevaban a ella”.

El temido hombre fuerte del chavismo también ha revelado detalles de lo que pasó, según él, la noche que los agentes de la Delta Force llegaron al complejo donde residían. “A Cilia no se la iban a llevar, se llevaban solo al presidente Nicolás Maduro y Cilia se plantó y dijo: ‘Si se lo van a llevar a él, me tienen que llevar a mí también’. Es de lo que está hecha la mujer venezolana, de coraje, de entrega, de dedicación, de saber de dónde está parada”, relató Cabello.

Cabello olvida mencionar que la captura de Cilia Flóres no fue un pedido romántico. La esposa de Nicolás Maduro también está acusada de cargos de narcoterrorismo y es mencionada múltiples veces en el indictment que la Fiscalía radicó el pasado sábado.

El presidente Gustavo Petro se refirió a la situación de la esposa de Maduro en un trino que publicó en la noche de este martes. “Y como no se puede llamar secuestro el caso de Cilia Flores, el cargo es ser la esposa de Maduro, ¿esa barbarie que es? Desde cuándo en EE. UU. se colectiviza la responsabilidad en el crimen, eso fue la tesis jurídica de Hitler frente al pueblo judío y socialista y el soviético, y ¿dónde está el feminismo mundial?“, escribió.

Para Estados Unidos, el rol de Flores en el aparato criminal montado desde el gobierno venezolano para enviar coca a los Estados Unidos no es accidental. En múltiples referencias en el indictment se narra cómo ella sí tuvo participación directa en esos envíos y en el negocio ilegal que se realizó por años, bajo la manta del Cartel de los Soles.

La fiscal de Estados Unidos, Pam Bondi, aseguró el sábado que tanto el derrocado dictador como su esposa “pronto se enfrentarán a toda la furia de la justicia estadounidense en suelo estadounidense y en los tribunales estadounidenses”.

En los últimos días, se han conocido algunos datos de lo que ha vivido Flóres desde el operativo. El secretario de Guerra, Pete Hegseth, dio declaraciones en la Base Aérea Langley, de Virginia, sobre cómo fue ese despliegue militar.

“Nicolás Maduro conoció a unos estadounidenses excepcionales con gafas de visión nocturna hace tres noches. No supo que venían hasta tres minutos antes de que llegaran. De hecho, su esposa dijo: ‘Creo que oigo aviones afuera’. No lo sabían. ¿Saben por qué? Porque cada parte de esa cadena hizo su trabajo, y lo hizo a la perfección”, dijo.

