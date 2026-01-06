Cilia Flóres: las imágenes de la esposa de Maduro en su traslado a la Corte y lo que reveló de ella el secretario de Guerra de EE. UU.

La audiencia de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, ante un juez de Nueva York fue corta. Apenas duró una media hora. En esa cita judicial se sabe que el dictador dijo que él era un “hombre decente”, un “prisionero de guerra”, un “secuestrado” y el presidente de Venezuela.

Poco se supo de su esposa, de 69 años, quien también enfrenta cargos por narcoterrorismo. Las cámaras captaron a la mujer mientras era trasladada a la Corte en Nueva York. Estaba vestida con pantalón y chaqueta beige y se vio como el intenso viento le golpeaba el rostro.

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, dio unas declaraciones en la Base Aérea Langley de Virginia, en las cuales narró algunos detalles desconocidos del operativo Absolute Resolve que logró la captura de ambos.

“Nicolás Maduro conoció a unos estadounidenses excepcionales con gafas de visión nocturna hace tres noches. No supo que venían hasta tres minutos antes de que llegaran. De hecho, su esposa dijo: ‘Creo que oigo aviones afuera’. No lo sabían. ¿Saben por qué? Porque cada parte de esa cadena hizo su trabajo, y lo hizo a la perfección".

La esposa de Nicolás Maduro va escoltada por un agente de la DEA rumbo a la audiencia judicial Foto: GC Images