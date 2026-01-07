En medio de la acusación formal del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York se lee cómo Diosdado Cabello Rondón, uno de los alfiles del régimen chavista, viajaba con frecuencia a la frontera colombo-venezolana para el envío de droga hacia Estados Unidos y otros destinos internacionales.

El documento judicial precisa que esos desplazamientos se habrían registrado entre los años 2022 y 2024, cuando este poderoso hombre llegaba a estas zonas con el fin de coordinar el envío de la droga.

“Entre aproximadamente 2022 y aproximadamente 2024, Cabello Rendón viajó regularmente a pistas aéreas clandestinas controladas por el ELN cerca de la frontera entre Colombia y Venezuela para garantizar el paso seguro continuo de la cocaína en territorio venezolano”, precisa la acusación.

La Fiscalía precisó que estos viajes eran frecuentes solo con el fin de poder realizar una operación ilegal impecable con la droga que salía de estas zonas en poder de la guerrilla del ELN.

Al parecer, los vuelos que contaban con el permiso de funcionarios militares venezolanos y viajes clandestinos en aeronaves para evadir los controles de las autoridades en Suramérica y Centroamérica.

“Desde estas pistas aéreas, la cocaína era despachada fuera de Venezuela tanto en vuelos aprobados por funcionarios militares venezolanos como en vuelos clandestinos diseñados para evitar la detección por parte de las fuerzas del orden o de los ejércitos en América del Sur y Central”, señaló el documento.

Según los fiscales del caso, Cabello tendría un rol clave como garante político y operativo, asegurando que los cargamentos no fueran interceptados dentro del territorio venezolano. Al mismo tiempo, las investigaciones de las autoridades judiciales de Estados Unidos, precisan que este hombre le brindaba protección de envíos de cocaína desde puertos venezolanos, cobro de sobornos tras incautaciones internacionales y recepción de ganancias provenientes del narcotráfico hacia finales de 2024.

El ELN estaría involucrado. Foto: Tomadas de las Redes Sociales

En el año 2025, hubo una junta de narcotraficantes en la que debatieron con un asociado de Diosdado Cabello la continuidad de las rutas de droga a través de Venezuela. Asimismo, indicaron que esta empresa criminal del narcotráfico era protegida por las más altas esferas del régimen de Nicolás Maduro.

Entre tanto, Diosdado Cabello no se ha referido a estas fuertes acusaciones que se dieron en medio de la acusación federal, que hace parte de un proceso penal abierto en Estados Unidos contra el régimen chavista.