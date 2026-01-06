Gustavo Petro calificó de “secuestro” la captura de Cilia Flores: “El cargo es ser la esposa de Maduro, ¿esa barbarie qué es?"

Gustavo Petro, presidente de la República, salió nuevamente en defensa de Nicolás Maduro, expresidente venezolano, desde su cuenta de X. De acuerdo con el mandatario, la captura de Cilia Flores, esposa del exlíder del régimen, es un “secuestro”.

Además, citando una foto tomada en uno de los traslados en Nueva York, dijo que su único cargo es ser “la esposa de Maduro” y que es una “barbarie”.

“Y cómo no se puede llamar secuestro el caso de Cilia Flores, el cargo es ser la esposa de Maduro, ¿esa barbarie qué es?“, dijo Petro en sus redes sociales.

Y como no se puede llamar secuestro el caso de Cilia Flores, el cargo es ser la esposa de Maduro, ¿esa barbarie que es? Desde cuándo en EEUU se colectiviza la responsabilidad en el crimen, eso fué la tesis jurírica de Hitler frente al pueblo judío y socialista y el soviético, y… https://t.co/cR8LRLibQp — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 7, 2026

También dijo que Estados Unidos “colectiviza” la responsabilidad de los crímenes y comparó las acciones del país norteamericano con “la tesis jurídica de Hitler”.

“Desde cuándo en EE. UU. se colectiviza la responsabilidad en el crimen, eso fue la tesis jurídica de Hitler frente al pueblo judío y socialista y el soviético, y ¿dónde está el feminismo mundial?“, cuestionó Petro en su trino.

Igualmente, el presidente viene afirmando que la captura de Nicolás Maduro también es un secuestro, ahora basándose en que se ha omitido al Cartel de los Soles en una nueva versión de la acusación contra el exlíder del régimen.

“Yo estoy lo dije, no hay evidencia alguna que exista en el narcotráfico un ‘Cartel de los Soles’, lo que indica que secuestraron a Maduro para quedarse con el petróleo de Venezuela, siguiendo su doctrina Monroe, a la cual es leal el grupo megaoligárquico de los dueños fabricantes de los misiles y de la inteligencia artificial a través de la piratería de los datos de la gente, que aterrorizan con misiles", dijo Petro en otra publicación.

Para la justicia de los Estados Unidos, Flores, esposa de Maduro, es una pieza clave dentro de las operaciones de la cúpula del régimen.

Pese a que se declaró inocente, a Flores se le imputan tres cargos dentro de la acusación conjunta contra ella y su esposo: conspiración para importar cocaína, posesión de armas y artefactos destructivos, y conspiración para poseer las mismas.