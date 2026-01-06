Diosdado Cabello reaparece con fusil en mano y bandera de ‘guerra o muerte’ en las calles de Caracas: envió dura advertencia

El ministro del Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, fue captado en cámaras enviando un duro mensaje a Venezuela y al mundo, tras la operación militar realizada por Estados Unidos en Caracas, la cual dio con la captura de Nicolás Maduro.

Cabello publicó imágenes durante la madrugada de este martes, 6 de enero, en las que se le ve junto a un grupo militares venezolanos en las calles de Caracas, horas después de que se reportaran disparos en las inmediaciones del Palacio de Miraflores.

Diosdado lanzó, junto a los militantes, una advertencia contundente: “Leales, siempre; traidores, nunca”, mientras alzaba el puño y ordena el despliegue de las milicias en toda la capital.

Esta noche, Diosdado Cabello recorre el centro de Caracas junto a un grupo de policías.



“Que nadie se ponga a hacerle juego al imperialismo. Aquí la unidad de las fuerzas revolucionarias está más que garantizada porque aquí hay un solo presidente que se llama Nicolás Maduro Moros, electo por nuestro pueblo. Eso no tiene ninguna discusión”, había dicho Cabello, uno de los aliados de Maduro.

El sábado pasado, el ministro Diosdado Cabello gritó la consigna “venceremos”, tras los bombardeos de Estados Unidos. “No es la primera lucha, no es la primera batalla contra este pueblo”, dijo Cabello en un mensaje en la TV estatal.

“Al final de estos ataques, nosotros venceremos. ¡Que viva la patria! ¡Que viva! ¡Leales, siempre! ¡Traidores, nunca!”.

Diosdado Cabello es un hombre temido en Venezuela. Ya era ministro del Interior cuando unas 2.400 personas fueron detenidas en medio de las protestas que siguieron a la cuestionada reelección de Maduro en 2024.

Expertos ubican a Cabello en el ala más radical del chavismo. Cabello ya fue presidente encargado por unas horas, cuando Chávez fue derrocado durante dos días en 2002.

La justicia estadounidense ofrece 25 millones de dólares por su captura.

Cabe recordar que la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, encabezó ayer, 5 de enero, el primer consejo de ministros desde que asumió el poder tras la captura del dictador venezolano.

La televisión estatal VTV mostró a Rodríguez, vicepresidenta de Maduro, al frente de la mesa en el palacio presidencial de Miraflores, flanqueada por el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, y del Interior, Diosdado Cabello.

Rodríguez asumió el Gobierno por 90 días por orden de la Corte Suprema.