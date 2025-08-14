Suscribirse

Confidenciales

María Elvira Salazar comparte el homenaje que se hizo en la Florida a Miguel Uribe Turbay

La representante a la Cámara de los Estados Unidos manifestó que el fallecido senador y precandidato “dejó su huella para siempre en Colombia”.

Redacción Semana
14 de agosto de 2025, 6:07 p. m.
María Elvira Salazar
María Elvira Salazar. | Foto: GETTY IMAGES

A través de su cuenta personal de X, la representante a la Cámara de los Estados Unidos, María Elvira Salazar, compartió un mensaje sobre la muerte del senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay, fallecido este lunes por el atentado sufrido en su contra el pasado 7 de junio, en Bogotá.

En el tuit, la congresista norteamericana lanzó elogios al fallecido integrante del Centro Democrático. “Miguel Uribe dejó su huella para siempre en Colombia y ahora la protege desde el cielo. Su ejemplo de servicio y amor por su patria vivirá para siempre”, manifestó Salazar en su cuenta en la red social.

“Hoy, la comunidad en el sur de la Florida se une para honrar su vida, legado y su firme compromiso con la democracia”, dijo la representante republicana, mientras que compartió una imagen donde se observa una misa católica en una iglesia junto al retrato de Miguel Uribe Turbay y la bandera de Colombia.

Contexto: Congresistas de EE. UU. reaccionan a la muerte de Miguel Uribe Turbay: “Duele profundamente en el corazón de toda Colombia”

Salazar ha sido una de las voces que más ha condenado el atentado contra Miguel Uribe Turbay. El pasado lunes, cuando se confirmó el fallecimiento, también dejó otro mensaje al respecto.

“Con muchísima tristeza acompaño a la familia y seres queridos de Miguel Uribe en este momento tan doloroso. Su partida deja un vacío inmenso en quienes lo conocieron y duele profundamente en el corazón de toda Colombia”, aseguró la líder a través de X.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. María Elvira Salazar comparte el homenaje que se hizo en la Florida a Miguel Uribe Turbay

2. Licencia de conducir en California: precios, requisitos y lugares para tramitarla fácilmente

3. En vivo| Siga la trayectoria de la tormenta tropical Erin; aumentan las posibilidades de que se convierta en huracán

4. Nuevo capítulo en el juicio contra el ciudadano acusado por la Fiscalía de amenazar en redes sociales al presidente Gustavo Petro

5. Empresas que están en riesgo de quebrar en EE. UU. por los aranceles de Trump

LEER MENOS

Noticias relacionadas

María Elvira SalazarMiguel Uribe Turbay

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.