María Elvira Salazar comparte el homenaje que se hizo en la Florida a Miguel Uribe Turbay

A través de su cuenta personal de X, la representante a la Cámara de los Estados Unidos, María Elvira Salazar, compartió un mensaje sobre la muerte del senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay, fallecido este lunes por el atentado sufrido en su contra el pasado 7 de junio, en Bogotá.

En el tuit, la congresista norteamericana lanzó elogios al fallecido integrante del Centro Democrático. “Miguel Uribe dejó su huella para siempre en Colombia y ahora la protege desde el cielo. Su ejemplo de servicio y amor por su patria vivirá para siempre”, manifestó Salazar en su cuenta en la red social.

“Hoy, la comunidad en el sur de la Florida se une para honrar su vida, legado y su firme compromiso con la democracia”, dijo la representante republicana, mientras que compartió una imagen donde se observa una misa católica en una iglesia junto al retrato de Miguel Uribe Turbay y la bandera de Colombia.

— María Elvira Salazar 🇺🇸 (@MaElviraSalazar) August 14, 2025

Salazar ha sido una de las voces que más ha condenado el atentado contra Miguel Uribe Turbay. El pasado lunes, cuando se confirmó el fallecimiento, también dejó otro mensaje al respecto.