María Elvira Salazar pide incluir en la lista OFAC a quienes cometan fraude electoral en la segunda vuelta presidencial en Colombia

Una pregunta de la representante María Elvira Salazar sobre si el gobierno de Washington estaba dispuesto a sancionar con sanciones de la OFAC, conocida como la Lista Clinton, llamó la atención en el congreso de Estados Unidos.

Se trata de la petición de la congresista para un castigo ejemplar a quienes participen en ese tipo de fraude durante las elecciones presidenciales de segunda vuelta en Colombia, con medidas como la cancelación de sus visas estadounidenses o las de sus familiares o la inclusión de estas personas en la lista Clinton.

“El presidente Trump acaba de mostrar su apoyo a Abelardo de la Espriella, tenemos información de que hay fuerzas preparando un fraude electoral que tendrá lugar en 3 semanas”, comenzó diciendo la congresista a Marco Rubio en plena audiencia.

🇺🇸‼️ | La congresista María Elvira Salazar le pregunta al secretario de estado Marco Rubio:



— “Pasemos a Colombia. El presidente Trump acaba de endosar a Abelardo de la Espriella. Tenemos información, señor, de que hay fuerzas que están preparando un fraude electoral mayor en… pic.twitter.com/h9nLNSl5bQ — Ani Abello (@ANIABELLO_R) June 3, 2026

“Necesitamos enviar un mensaje a los colombianos de que necesitan elecciones libres y justas, entonces, ¿estamos preparados para decir que quienes participen en ese tipo de proceso de fraude en las elecciones presidenciales, podemos sancionarlos con sanciones de la OFAC, podemos cancelar sus visas a ellos y sus familiares?“, preguntó Salazar.

“Les aseguro que seremos muy firmes para garantizar elecciones libres y justas en Colombia y haremos todo lo que esté a nuestro alcance para lograrlo”, dijo el secretario de Estado, sin dar más detalles al respecto.

Durante una comparecencia ante el Congreso de los Estados Unidos en Washington, el secretario de Estado del gobierno de Donald Trump, Marco Rubio, habló directamente sobre las elecciones presidenciales en Colombia y los riesgos de fraude electoral de cara a la segunda vuelta, que tendrá lugar el próximo domingo 21 de junio entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.

Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos Foto: Getty Images via AFP

Abelardo de la Espriella lanzó fuertes críticas contra el presidente de la República. En ese contexto, afirmó que viene advirtiendo esta situación desde hace varios años y sostuvo que, según su criterio, Gustavo Petro pretende manipular el proceso electoral al alegar la existencia de un supuesto fraude que, a su juicio, no tiene fundamento.

El aspirante presidencial sostuvo además que “no hay forma de que Petro entienda eso porque Petro tiene otro propósito, otro plan: sembrar la duda para sacar a sus primeras líneas, sus hordas de desadaptados que ya empezaron a salir ayer por orden de Petro y de Cepeda”.