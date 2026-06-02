Abelardo de la Espriella alerta a los colombianos sobre “plan de Petro”: habla de lo que hay detrás del supuesto fraude del que habla el presidente

Abelardo de la Espriella se refirió en duros términos al presidente de la República. “Esto lo he denunciado desde hace varios años: Petro se quiere robar las elecciones inventando un fraude que no existe”, aseguró. ”, aseguró.
El candidato aseguró que “no hay forma de que Petro entienda eso porque Petro tiene otro propósito, otro plan: sembrar la duda para sacar a sus primeras líneas, sus hordas de desadaptados que ya empezaron a salir ayer por orden de Petro y de Cepeda”.
El candidato elogió el trabajo de la Registraduría en la jornada electoral. “El registrador hizo unas elecciones impecables y Petro, contra toda evidencia, contrariando absolutamente todas las pruebas, insiste en plantear un fraude que no existe. Además de eso, presentando cifras, como todo lo de él, mentirosas y amañadas”, detalló.
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