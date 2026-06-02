“Hay que hacerles un reconocimiento a AtlasIntel y a la revista SEMANA”: Abelardo de la Espriella

Durante la campaña presidencial, las encuestas han sido un tema que ha generado polémica. Por un lado, la nueva ley impone a las empresas encuestadoras nuevos requisitos que, según ellas, han hecho imposible realizar su trabajo.

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Por otro lado, en la última semana en la que era posible publicar estas encuestas, una jueza del Consejo Nacional Electoral dio una orden que prohibía la publicación de las encuestas de AtlasIntel en SEMANA. La medida se cayó en la Sala Plena, pero dejó claro que había un intento de amordazar estas mediciones.

Abelardo de la Espriella habló de esta situación y dijo: “Hay que hacerles un reconocimiento a AtlasIntel y a la revista SEMANA”.

Se refirió a otras encuestadoras así: “Lo de inflamer, Invamer, fue impresentable lo que hicieron. Las otras se acomodaron. Inflaron a Claudia López, al señor Pinzón, a todo el mundo. Y al señor Cepeda. El Tiempo le dio la razón a AtlasIntel y fue la encuesta que más acertó”, dijo.

“Eso no tiene perdón porque con la democracia de un país no se juega. Si yo no salgo, pues Cepeda gana en primera vuelta y la historia de Colombia sería otra hoy”, agregó.

El candidato prometió que “vamos a derrotar (a Iván Cepeda) en segunda vuelta por más de 10 puntos”.