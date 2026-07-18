Desde el uribismo proponen un café entre Álvaro Uribe y el presidente electo, Abelardo De La Espriella

El exconcejal de Medellín Sebastián López pidió que la derecha no se fracture en Colombia e invitó al presidente electo, Abelardo De La Espriella, y al expresidente Álvaro Uribe Vélez a sostener una conversación.

El llamado de López se produce en medio de las controversias que han enfrentado a De La Espriella y Uribe, luego de que el mandatario electo propusiera al senador del Partido de la U, Alfredo Deluque, como presidente del Senado. Esto, pese a que el partido de gobierno con mayoría en esa corporación es el Centro Democrático.

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“No podemos desunirnos, esto es por el país y (por) sacarlo adelante. Propongo un café entre el presidente Abelardo De La Espriella y el presidente Álvaro Uribe. Sé que juntos encuentran el camino”, expresó López.

El exconcejal pidió promover la etiqueta “#CafeAbelardoConUribe” para que el mensaje sea escuchado por los dos líderes de la derecha colombiana. La definición de la presidencia del Congreso se conocerá este lunes 20 de julio.