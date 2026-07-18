El presidente electo, Abelardo De La Espriella, visitó Buenavista, en la Ciénaga Grande del Magdalena

El presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella, visitó este fin de semana la Ciénaga Grande del Magdalena, donde compartió con la comunidad y expresó su gratitud y su apoyo a esta región del país.

Desde el uribismo proponen un café entre Álvaro Uribe y el presidente electo, Abelardo De La Espriella

Desde Buenavista, uno de los dos pueblos palafitos que existen en Colombia, el presidente electo escuchó a la comunidad de cerca de 1.200 personas que tejen su día a día entre la pesca y un encantador paisaje multicolor.

“En la Ciénaga Grande del Magdalena, escuchando a una comunidad que demostró que el desarrollo nace desde los territorios”, señaló De La Espriella durante su recorrido por este destino a 32 kilómetros de tierra firme.

“En la Patria Milagro respaldaremos a quienes transforman su realidad con trabajo, organización y liderazgo. El agua, la dignidad y las oportunidades llegarán a todos”, señaló el.