Convocan a la marcha de Las voces del secuestro, para pedir por la libertad de los héroes de la patria

El senador Germán Rodríguez y el representante electo a la Cámara Daniel Briceño dieron a conocer este sábado, 18 de julio, que se está organizando en el país una marcha para pedir por los soldados y policías que se encuentran secuestrados por los grupos criminales en el territorio nacional.

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“Colombia organizará la marcha de ‘Las voces del secuestro’, porque el país no puede olvidar a quienes siguen privados de la libertad ni a las familias que los esperan cada día. Esta no es una causa de ideologías, es una causa de todos los colombianos”, señaló el senador Rodríguez.

El congresista insistió en que los colombianos se deben unir con el propósito de exigir la libertad de cada uno de los héroes de la patria y, así mismo, ponerle fin a la práctica del secuestro en Colombia.

El representante por el Centro Democrático destacó su participación en apoyo a las familias de nueve soldados y policías secuestrados por el ELN y las disidencias de las Farc, quienes le pidieron al gobierno electo de Abelardo De La Espriella que no olvide a los héroes de la patria.

“Aquí están representadas las voces del secuestro, así como nos enseñó el gran Herbin Hoyos. Aquí están representadas las familias de nueve héroes de la patria secuestrados por las disidencias de las Farc y el ELN”, señaló Briceño.