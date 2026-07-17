Las Voces del Secuestro Universal solicita una audiencia con Abelardo De La Espriella: estas son las razones

La organización Las Voces del Secuestro Universal solicitó una audiencia con el presidente electo, Abelardo De La Espriella, para este 17 de julio, con el propósito de que escuche a las familias de integrantes de la Fuerza Pública y funcionarios del CTI que permanecen secuestrados en distintas regiones del país.

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La petición fue realizada mediante una carta dirigida al mandatario electo, en la que la organización explica que la reunión tendría un carácter “exclusivamente humanitario e institucional” y que no busca intervenir en decisiones operacionales relacionadas con la Fuerza Pública.

De acuerdo con el documento, ese mismo día llegarán a Bogotá familiares de personas secuestradas procedentes de departamentos como Arauca, Cauca, Huila, Nariño, Cesar y Caquetá, quienes participarán en la Conmemoración de los Héroes de la Patria y sus Familias.

Uno de los principales objetivos del encuentro será la entrega de un expediente humanitario, un documento que reúne los casos de militares, policías y funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) que continúan en cautiverio. Según la organización, el expediente contiene información sobre los casos documentados; entre esta, nombres, fechas, zonas donde ocurrieron los hechos y presuntos responsables.

En la comunicación enviada al presidente electo, Las Voces del Secuestro Universal señala que la intención es que las familias puedan presentar directamente cada uno de los casos y conocer cuál será la estrategia del próximo Gobierno para proteger la vida de los secuestrados y avanzar en su liberación.

La organización también sostiene que recibir a los familiares representaría un mensaje de esperanza para quienes llevan meses esperando el regreso de sus seres queridos y manifestó su disposición para ajustar la reunión al horario y lugar que determine el despacho presidencial.

Por otro lado, la organización compartió un listado con los nombres de las personas que se encuentran en cautiverio en estos momentos. En este se evidencia que las dos personas que llevan más tiempo privadas de la libertad están en esta situación desde el 8 de mayo de 2025.

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Cabe resaltar que Las Voces del Secuestro Universal es un espacio que se creó, según lo mencionado en su página web, con el propósito de mantener viva la voz de quienes sufren esta problemática, al tiempo que buscan luchar por la verdad, la justicia y la reparación integral.

Se espera que en las próximas horas, después de que se realice el encuentro previsto por la organización, se den a conocer los detalles de cómo transcurrió la jornada. Sin embargo, hasta el momento no hay una respuesta oficial por parte del presidente electo, Abelardo De La Espriella.