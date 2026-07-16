Secuestran a un excandidato a la alcaldía y a otro ciudadano: continúa la ola de terror en Timbío

La situación de orden público en el departamento del Valle del Cauca registra un nuevo incidente tras confirmarse el secuestro de dos personas en el casco urbano de Timbío. Entre las víctimas de este hecho se encuentra un excandidato a la alcaldía de dicha localidad, quien fue retirado de su vivienda junto a otro adulto por personas armadas.

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El suceso tuvo lugar en el barrio Siglo XXI de este municipio, desde donde los captores trasladaron a los dos ciudadanos con rumbo desconocido. Este caso se suma a una serie de retenciones ilegales que se han presentado de manera consecutiva durante la última semana en diferentes puntos de esta región del suroccidente del país.

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Ola de secuestros en el departamento

Las autoridades locales recordaron que el pasado domingo se reportó el secuestro de la comerciante Sonia Sarmiento en una zona comercial. La ciudadana fue obligada a abandonar su propio establecimiento público por un grupo de hombres armados, un hecho que ocurrió en presencia de los clientes y empleados del lugar.

Pronunciamiento de la Alcaldía de Timbío ante los secuestros. Foto: Alcaldía de Timbío

Con este nuevo reporte, la cifra de personas retenidas contra su voluntad en el departamento del Cauca asciende a cuatro casos en un período de seis días. Dentro de este balance delictivo se identificó que tres de las víctimas corresponden a mujeres, lo que mantiene bajo alerta a las organizaciones defensoras de derechos humanos de la zona.

Rescate comunitario en El Tambo

En contraste con estas alertas, se confirmó la liberación de otra de las ciudadanas afectadas tras una movilización civil. Miyerlandy Mambuscay, comerciante de El Tambo que había sido secuestrada el sábado anterior, fue rescatada el pasado miércoles 15 de junio por la presión ejercida por sus familiares, amigos y la comunidad local en la zona rural.

Ante el reciente rapto en el casco urbano de Timbío, la alcaldía municipal, liderada por el alcalde Alejandro Muñoz, emitió un pronunciamiento oficial sobre las acciones institucionales.

La administración de Timbío informó que activó de inmediato los protocolos de seguridad en una labor articulada con la Policía Nacional, el Gaula y la Fiscalía General de la Nación.

La joven estaba hablando con alguien que tenía un perfil falso Foto: Getty Images

La alcaldía municipal expresó su rechazo absoluto a estas acciones que alteran la libertad y la convivencia en el territorio. El gobierno de Timbío enfatizó que no ahorrará esfuerzos en las investigaciones y exhortó a los ciudadanos a mantener la calma, evitando difundir datos sin confirmar que puedan entorpecer los operativos de búsqueda.

Finalmente, las autoridades locales hicieron un llamado a la colaboración ciudadana para agilizar los procesos de ubicación de las víctimas. La administración municipal instó a reportar cualquier información confidencial a través de las líneas de emergencia habilitadas por la Policía Nacional y por el cuerpo especializado del Gaula de las fuerzas militares.