ELN da a conocer pruebas de supervivencia de dos policías y dos miembros de la Fiscalía secuestrados en Arauca

Las imágenes, según dicen las víctimas en los videos, fueron grabadas el 6 de febrero.

Redacción Semana
16 de febrero de 2026, 8:36 p. m.
Yordyn Fabián Pérez, Jesús Antonio Pacheco, Rodrigo Antonio López y Franque Esley Hoyos Murcia, policías y funcionarios de la Fiscalía secuestrados por el ELN en Arauca.
Yordyn Fabián Pérez, Jesús Antonio Pacheco, Rodrigo Antonio López y Franque Esley Hoyos Murcia, policías y funcionarios de la Fiscalía secuestrados por el ELN en Arauca. Foto: Tomado de video.

La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) dio a conocer en video pruebas de supervivencia de dos policías de la Dirección Secional de Investigación (Dijín) y dos miembros de la Fiscalía secuestrados desde el 2025 en Arauca.

Las piezas audiovisuales han sido enviadas de manera escalada a medios alternativos de Arauca, como Jet Set Criollo.

En estas, las víctimas aseguran haber sido grabadas el 6 de febrero, a pesar de que las pruebas de supervivencia se conocen apenas este lunes, 16 de febrero, 10 días después de lo manifestado.

En las imágenes se ve de manera individual a los secuestrados parados en medio de una arboleda, manifestando peticiones similares al gobierno nacional para que su liberación por parte de los captores pueda darse.

Además, enviando mensajes de cariño a sus familiares y peticiones a las instituciones para que les brinden el apoyo necesario a sus familias.

Ellos son el subintendente de la Policía Franki Esley Hoyos Murcia, el patrullero Yordin Fabián Pérez Mendoza, ambos adscritos a la Dijín, y los funcionarios de la Fiscalía Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada.

Jesús Antonio Pacheco, Rodrigo Antonio López, Franque Esley Hoyos y Yordin Fabián Pérez, funcionarios del CTI y agentes de la Dijín secuestrados por el ELN en diferentes fechas de 2025
Jesús Antonio Pacheco, Rodrigo Antonio López, Franque Esley Hoyos y Yordin Fabián Pérez, funcionarios del CTI y agentes de la Dijín secuestrados por el ELN en diferentes fechas de 2025. Foto: Tomado de internet / Montaje El País

Este último, por ejemplo, dijo: “Un saludo a mi familia, a mi hijo, lo pienso mucho todos los días, te amo mucho, sé que has sido muy valiente, sé que le fue muy bien en el colegio y ya muy pronto nos vamos a ver, un saludo a la familia”.

Por su parte, el subintendente Hoyos saludó a sus hijos, a sus hermanos y recordó sus cumpleaños. Además, manifestó: “a mis hermanos, que los amo con todo mi corazón, también esperando que ahorita en unos días, aproximadamente unos 13 días, mi hija está de cumpleaños y yo al siguiente día, y espero poder pasar con mi familia esa época tan importante”.

Fuerte intervención de Colombia ante la OEA en sesión extraordinaria tras bombardeos en Venezuela: “La paz de América Latina y el Caribe está bajo asedio”

El patrullero Pérez Mendoza recordó a su bebé y dijo: “A mi familia les quiero decir que los amo mucho, que los tengo en el corazón, que así no sepa nada de ustedes, quiero que sepan que los tengo en el corazón. Los amo, los adoro, los extraño y en mi cabeza y en mi corazón siempre los tendré”.

“Que paren los bombardeos”: familiares de militares y policías secuestrados hacen llamado luego de reunión Trump-Petro y que desencadenó ofensiva de las Fuerzas Militares

Por último, Jesús Antonio Pacheco Oviedo envió un mensaje a sus familiares, a su esposa y a los araucanos.

En común, los cuatro secuestrados en manos del frente de guerra oriental del ELN pidieron al Gobierno nacional actuar para lograr un acuerdo que permita sus liberaciones. Las piezas audiovisuales enviadas por la guerrilla presentan ediciones.

Los dos funcionarios de la Fiscalía llevan más de nueve meses secuestrados por el ELN, mientras que los dos policías cumplen nueve meses en manos de los ilegales.

