“Todos empezamos a correr y a gritar”: el desgarrador testimonio de un sobreviviente del ataque en Aguachica

Un fuerte atentado que cobró siete vidas conmocionó al país en Aguachica. La acción, atribuida por las autoridades al Ejército de Liberación Nacional (ELN), impactó una unidad militar y dejó más de 30 soldados heridos, varios de ellos de gravedad.

Luis Eduardo Espinosa, soldado profesional y uno de los sobrevivientes, relató a Noticias Caracol los momentos de pánico vividos durante el ataque: “Eran las 10:09 de la mañana. Pasamos a probar cuando se terminó la recogida y todos íbamos a descansar. En ese momento, de un instante a otro, se escucharon estruendos”, confesó.

¿Falló la inteligencia militar? Ataque del ELN en Aguachica ocurrió pese a un dispositivo de máxima alerta en Cesar

Después contó cómo fue la reacción de quienes se encontraban en el lugar: “Todos empezamos a correr y a gritar. No se veían muchas cosas claras; solo siluetas de un momento a otro. Luego comenzaron a llover los explosivos y algunos nos cayeron cerca. Fue de mucha angustia ver todo eso, pero hay que ser fuertes”.

Finalmente, hizo un llamado a quienes conozcan información sobre el hecho: “Lo que sentimos siempre es que nos ayuden, que tengan conciencia. Ellos también son personas. Pedimos que se den cuenta, que sepan, que no se queden callados, porque con esa información se pueden librar muchas vidas”.

Según el Ejército Nacional y los comandantes en el terreno, el ataque fue ejecutado mediante el uso de drones cargados con explosivos y el lanzamiento indiscriminado de artefactos, en cuestión de segundos, lo que dificultó la reacción de las tropas.

Este es alias Wilser, el sanguinario cabecilla del ELN que ordenó ataque en unidad militar en Aguachica: 7 soldados muertos

El comandante de la Quinta Brigada explicó que en la acción habrían sido utilizadas entre tres y cuatro cargas explosivas, así como el sobrevuelo de entre tres y cuatro drones.

Inicialmente, las autoridades confirmaron la muerte de seis soldados e identificaron a las víctimas como Jaime Alejandro Cárdenas Ramírez, Mateo Pino Pulgarín, Juan David Pérez Vides, Kevin Andrés Méndez Torres, Jhon Fredy Moreno Sierra y Brandon Daniel Valderrama Martínez.

Posteriormente, se confirmó el fallecimiento de un séptimo militar, con lo que la cifra de muertos ascendió a siete y el número de heridos llegó a 31, varios de ellos con lesiones de gravedad que requirieron intervención quirúrgica.

Aumenta a siete el número de soldados muertos tras ataque del ELN en unidad militar en Aguachica, Cesar

Información de inteligencia del Ejército Nacional señaló a José Sánchez Navarro, conocido como alias Wilser, cabecilla del Frente Camilo Torres del Ejército de Liberación Nacional, como uno de los presuntos responsables del ataque, a quien se le atribuye haber dado las órdenes para la ejecución de esta acción terrorista.

De acuerdo con esa información, Wilser tiene una orden de captura vigente emitida por la Fiscalía General de la Nación y es señalado como explosivista y francotirador de esa guerrilla.