Nación

“Todos empezamos a correr y a gritar”: el desgarrador testimonio de un sobreviviente del ataque en Aguachica

En la acción terrorista habrían sido utilizadas entre tres y cuatro cargas explosivas.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Danna Valeria Figueroa Rueda

Danna Valeria Figueroa Rueda

19 de diciembre de 2025, 10:31 p. m.
Esto dijo el soldado profesional tras el ataque en Aguachica
Esto dijo el soldado profesional tras el ataque en Aguachica Foto: Noticias Caracol/Redes sociales/Montaje: Semana

Un fuerte atentado que cobró siete vidas conmocionó al país en Aguachica. La acción, atribuida por las autoridades al Ejército de Liberación Nacional (ELN), impactó una unidad militar y dejó más de 30 soldados heridos, varios de ellos de gravedad.

Luis Eduardo Espinosa, soldado profesional y uno de los sobrevivientes, relató a Noticias Caracol los momentos de pánico vividos durante el ataque: “Eran las 10:09 de la mañana. Pasamos a probar cuando se terminó la recogida y todos íbamos a descansar. En ese momento, de un instante a otro, se escucharon estruendos”, confesó.

¿Falló la inteligencia militar? Ataque del ELN en Aguachica ocurrió pese a un dispositivo de máxima alerta en Cesar

Después contó cómo fue la reacción de quienes se encontraban en el lugar: “Todos empezamos a correr y a gritar. No se veían muchas cosas claras; solo siluetas de un momento a otro. Luego comenzaron a llover los explosivos y algunos nos cayeron cerca. Fue de mucha angustia ver todo eso, pero hay que ser fuertes”.

Finalmente, hizo un llamado a quienes conozcan información sobre el hecho: “Lo que sentimos siempre es que nos ayuden, que tengan conciencia. Ellos también son personas. Pedimos que se den cuenta, que sepan, que no se queden callados, porque con esa información se pueden librar muchas vidas”.

Conflicto armado

Video revela momento exacto de la explosión de los artefactos utilizados en el atentado en Tunja

Conflicto armado

Alcaldía de Tunja anuncia medidas temporales para garantizar el orden público tras atentado terrorista

Nación

Los rostros detrás de los explosivos: alias Karina, Rayo y Raúl, los cabecillas que desatan el terror en Colombia

Conflicto armado

Se conoce prueba de supervivencia de uno de los cinco ganaderos secuestrados por el ELN en Arauca

Nación

Éxodo por el río Catatumbo, tras enfrentamientos entre el ELN y disidencias de las Farc; la población civil está atemorizada

Nación

Aterrorizaban a comerciantes con el cuento de que eran de la Segunda Marquetalia para extorsionarlos; fueron capturados en flagrancia

Nación

Ejército frustró atentado de disidencias contra población civil de Guapi, Cauca; pretendían detonar 175 kilogramos de explosivos

Nación

Este es alias Wilser, el sanguinario cabecilla del ELN que ordenó ataque en unidad militar en Aguachica: 7 soldados muertos

Valledupar

Aumenta a siete el número de soldados muertos tras ataque del ELN en unidad militar en Aguachica, Cesar

Valledupar

Petro dice que el asesinato de seis soldados en base militar en Aguachica “sucede por falta de sistemas antidrones” y anuncia compra

Según el Ejército Nacional y los comandantes en el terreno, el ataque fue ejecutado mediante el uso de drones cargados con explosivos y el lanzamiento indiscriminado de artefactos, en cuestión de segundos, lo que dificultó la reacción de las tropas.

Este es alias Wilser, el sanguinario cabecilla del ELN que ordenó ataque en unidad militar en Aguachica: 7 soldados muertos

El comandante de la Quinta Brigada explicó que en la acción habrían sido utilizadas entre tres y cuatro cargas explosivas, así como el sobrevuelo de entre tres y cuatro drones.

Inicialmente, las autoridades confirmaron la muerte de seis soldados e identificaron a las víctimas como Jaime Alejandro Cárdenas Ramírez, Mateo Pino Pulgarín, Juan David Pérez Vides, Kevin Andrés Méndez Torres, Jhon Fredy Moreno Sierra y Brandon Daniel Valderrama Martínez.

Posteriormente, se confirmó el fallecimiento de un séptimo militar, con lo que la cifra de muertos ascendió a siete y el número de heridos llegó a 31, varios de ellos con lesiones de gravedad que requirieron intervención quirúrgica.

Aumenta a siete el número de soldados muertos tras ataque del ELN en unidad militar en Aguachica, Cesar

Información de inteligencia del Ejército Nacional señaló a José Sánchez Navarro, conocido como alias Wilser, cabecilla del Frente Camilo Torres del Ejército de Liberación Nacional, como uno de los presuntos responsables del ataque, a quien se le atribuye haber dado las órdenes para la ejecución de esta acción terrorista.

De acuerdo con esa información, Wilser tiene una orden de captura vigente emitida por la Fiscalía General de la Nación y es señalado como explosivista y francotirador de esa guerrilla.

VER MÁS

Aguachica

Mas de Conflicto armado

Esto dijo el soldado profesional tras el ataque en Aguachica.

“Todos empezamos a correr y a gritar”: el desgarrador testimonio de un sobreviviente del ataque en Aguachica

Explosión artefactos en Tunja.

Video revela momento exacto de la explosión de los artefactos utilizados en el atentado en Tunja

Pánico en Tunja por atentado terrorista contra el Batallón Bolívar

Alcaldía de Tunja anuncia medidas temporales para garantizar el orden público tras atentado terrorista

Los tres cabecillas detrás de los explosivos en Colombia.

Los rostros detrás de los explosivos: alias Karina, Rayo y Raúl, los cabecillas que desatan el terror en Colombia

Se conoce prueba de supervivencia de uno de los cinco ganaderos secuestrados por el ELN en Arauca

En la región de los enfrentamientos del ELN la población civil emprende salida.

Éxodo por el río Catatumbo, tras enfrentamientos entre el ELN y disidencias de las Farc; la población civil está atemorizada

Policía. Captura

Aterrorizaban a comerciantes con el cuento de que eran de la Segunda Marquetalia para extorsionarlos; fueron capturados en flagrancia

Ejército Nacional.

Ejército frustró atentado de disidencias contra población civil de Guapi, Cauca; pretendían detonar 175 kilogramos de explosivos

Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

Paramilitares de la Sierra dicen que el partido político Fuerza Ciudadana les pidió el respaldo: ¿qué responden los involucrados?

Iglesia San Juan Nepomuceno

No olvidar: se cumplen 21 años de la masacre de Los Guáimaros y El Tapón en San Juan Nepomuceno; esto fue lo que pasó

Noticias Destacadas