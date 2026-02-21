Presidente Petro se pronunció tras video de carrotanque con propaganda política en Aguachica, Cesar: “Pasa bajo sus ojos”

En las últimas horas se viralizó un video en el que se observa un carrotanque recorriendo las calles del municipio de Aguachica, Cesar, con publicidad de campaña de los congresistas Didier Lobo, quien hace parte de Cambio Radical, y Ape Cuello, integrante del Partido Conservador.

Este hecho ha generado polémica, teniendo en cuenta que este carrotanque, portando publicidad política, habría estado llevando agua potable a distintos barrios de Aguachica, a pocos días de las elecciones legislativas en las que ambos congresistas buscan reelegirse.

Tras lo anterior, el presidente Gustavo Petro se pronunció esta tarde de sábado, 21 de febrero, a través de su cuenta en la red social X y pidió a la Policía tomar cartas en el asunto, recalcando que se está cometiendo un delito electoral en esa población.

“Le solicito a la policía de Aguachica detener a los autores materiales e intelectuales de este delito electoral que pasa bajo sus ojos. El comandante de Policía de Aguachica y de los pueblos del Cesar, Magdalena y La Guajira, con problemas de agua permanente, debe detener y capturar a quienes usan el agua con fines electorales. Si no responden en la práctica, es porque la Policía de esas regiones está articulada a las mafias políticas y el crimen”, dijo inicialmente el presidente Petro en su mensaje en X.

En su mensaje, el presidente Petro también se refirió al cierre temporal del Parque Tayrona, mientras se garantizan las condiciones de seguridad en ese destino turístico ubicado a pocos kilómetros de Santa Marta.

“He ordenado que se ponga de inmediato la estación de carabineros más grande del Caribe oriental en el Parque Tayrona, y todavía nada. Es una orden del comandante supremo de la Fuerza Pública”, destacó al respecto.

Finalmente, el jefe de Estado cerró su mensaje en X diciendo: “No queremos policías encubriendo el crimen”.