Crecen las dudas de Gustavo Petro sobre el proceso electoral: habló de “mesa fantasma” y anunció que enviará documento a la Fiscalía

Se agudizan las dudas del presidente de la República, Gustavo Petro, sobre el proceso electoral. En esta ocasión, puso de presente varios puntos en un mensaje que publicó en las redes sociales.

El mandatario habló de mesa fantasma que suma votos y nuevamente cuestionó el software y detalló casos de supuestos fraudes.

Sergio Barbosa explica su desilusión por haber creído en el Gobierno Petro y pide: “Ni un voto por el Pacto Histórico este 8 de marzo”

“En las elecciones de 2022, descubrimos que cada 5 minutos aparecía una mesa fantasma sumando votos. El software lo tenía en sus algoritmos y no se permitió a los partidos ver su código fuente”, explicó el presidente.

Y agregó en el mensaje: “El preconteo fue alterado y pusieron a ganar a Hernández cuando yo llevaba amplia ventaja. Eso se hace porque las llamadas de los jurados de las mesas que van a la Registraduría no llegan a la Registraduría, sino a la empresa privada contratada, que cuenta con edificios llenos de contratistas con cláusula de confidencialidad y formularios en blanco”.

“Ese mismo software es el que tenemos hoy y no han permitido la auditoría completa y profunda de ese software. Presentan el de Indra, que ya es el cómputo final de los departamentos; ese es el menos importante”, recalcó.

En la publicación, el jefe de Estado entregó detalles de un documento de 150 páginas, el cual contiene una investigación que entregará a la Fiscalía y a instancias nacionales e internacionales.

“Es un exabrupto completo que a la empresa privada a la que se le ha dado todos los datos de la cedulación de colombianos y de los pasaportes se le dé también la computación del preconteo y los datos de mesa y municipio de la elección que hagan”, anotó el jefe de Estado.

Sumado a lo anterior, afirmó: “Es simple, la mayoría de los colombianos que se fue y no volvió no votan, y pueden hacerlos votar por software. Millones de cédulado(a)s no votan y los pueden hacer votar por algoritmos”.

“La empresa de los hermanos Bautista, sancionados antes en la justicia de los EE. UU., debe entregar los datos de las personas con pasaporte a la imprenta nacional. Sé que buscaba, con ayuda de algunos magistrados, anular el contrato de pasaportes hecho por el Gobierno hace un año. En medio de elecciones, eso tiene un nombre propio: fraude electoral. Debe reunirse de urgencia la comisión de garantías electorales”, subrayó Petro.

Pero no ha sido el único mensaje que ha publicado cuestionando fuertemente el proceso electoral; recientemente también lanzó un post con otras críticas:

“No debe haber espacios en blanco en los formularios E14. El software a editar no es solo el nacional, sino el que transmite puestos de votación, municipios y departamentos. Este software no es el de Indra, sino el de Thomas and Greg, que ya ha sido notificado como defectuoso”.

También expresó: “Que el software de cómputo lo tenga el que guarda, irregularmente, las bases de datos de los colombianos, es el mayor peligro de corrupción que hoy existe”.

Y reiteró: “Solo se necesitan acuerdos entre los hermanos Bautista y un candidato presidencial para oscurecer el debate. Espero que el acuerdo no sea devolver a Thomas and Greg el contrato de pasaportes por vía judicial, pues sería la prueba del trato”.

Petro sorprendió al hacer pedido en vivo de lo que quiere que hagan en su último día como presidente: “Me pego una escapada”

“Casillas en blanco y centros paralelos de cómputo de Thomas and Greg, antes de llevar los datos al cómputo nacional, conducen al proceso a la mayor vulnerabilidad de fraude. La única manera de contrarrestar un fraude es con testigos bien preparados para impugnar correctamente en cada mesa de votación y tomar la foto del formulario de la mesa. Si no se impugna en la mesa la irregularidad, ya no se destapan las urnas para reconteo”, dijo finalmente el presidente Petro.