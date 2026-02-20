Política

Crecen las dudas de Gustavo Petro sobre el proceso electoral: habló de “mesa fantasma” y anunció que enviará documento a la Fiscalía

“Debe reunirse de urgencia la comisión de garantías electorales”, indicó el mandatario.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
20 de febrero de 2026, 4:03 p. m.
El presidente Gustavo Petro volvió a cuestionar el proceso electoral.
El presidente Gustavo Petro volvió a cuestionar el proceso electoral. Foto: SEMANA / AFP

Se agudizan las dudas del presidente de la República, Gustavo Petro, sobre el proceso electoral. En esta ocasión, puso de presente varios puntos en un mensaje que publicó en las redes sociales.

El mandatario habló de mesa fantasma que suma votos y nuevamente cuestionó el software y detalló casos de supuestos fraudes.

Sergio Barbosa explica su desilusión por haber creído en el Gobierno Petro y pide: “Ni un voto por el Pacto Histórico este 8 de marzo”

“En las elecciones de 2022, descubrimos que cada 5 minutos aparecía una mesa fantasma sumando votos. El software lo tenía en sus algoritmos y no se permitió a los partidos ver su código fuente”, explicó el presidente.

Y agregó en el mensaje: “El preconteo fue alterado y pusieron a ganar a Hernández cuando yo llevaba amplia ventaja. Eso se hace porque las llamadas de los jurados de las mesas que van a la Registraduría no llegan a la Registraduría, sino a la empresa privada contratada, que cuenta con edificios llenos de contratistas con cláusula de confidencialidad y formularios en blanco”.

Política

Cancillería reveló que llegaron al país 110 colombianos provenientes de Estados Unidos en un vuelo humanitario

Mejor Colombia

Votar sin barreras: avances y desafíos para que el 8 de marzo la población con discapacidad pueda participar

Política

“No se entendió mi discurso”: Gustavo Petro publicó mensaje en X que no pasó desapercibido en las redes sociales

Política

Gobierno niega rechazo de ayuda internacional para atender emergencia invernal en Córdoba

Política

Iván Cepeda responde por qué todo lo que dice en tarima es leído: “No es un asunto de limitación”

Política

A Iván Cepeda le preguntaron en vivo si asistirá o no a debates: así respondió

Política

Juan Carlos Pinzón presentó su plan ‘Todos somos pacientes’, con el que busca recuperar el déficit de 30 billones del sistema y reducir quejas y tutelas

Política

Desde EE. UU., Gustavo Petro criticó la intervención militar en Venezuela que llevó a la captura de Maduro: “No sabíamos de eso”

Política

Gustavo Petro calificó como un “golpe electoral” decisión del CNE contra Iván Cepeda y lista a la Cámara: “Acción de tutela”

Política

El precandidato presidencial Jaime Pumarejo propone reforma penal y judicial ante crisis de seguridad e impunidad: “Reforma o eliminación del Inpec”

“Ese mismo software es el que tenemos hoy y no han permitido la auditoría completa y profunda de ese software. Presentan el de Indra, que ya es el cómputo final de los departamentos; ese es el menos importante”, recalcó.

En la publicación, el jefe de Estado entregó detalles de un documento de 150 páginas, el cual contiene una investigación que entregará a la Fiscalía y a instancias nacionales e internacionales.

“Es un exabrupto completo que a la empresa privada a la que se le ha dado todos los datos de la cedulación de colombianos y de los pasaportes se le dé también la computación del preconteo y los datos de mesa y municipio de la elección que hagan”, anotó el jefe de Estado.

Sumado a lo anterior, afirmó: “Es simple, la mayoría de los colombianos que se fue y no volvió no votan, y pueden hacerlos votar por software. Millones de cédulado(a)s no votan y los pueden hacer votar por algoritmos”.

“La empresa de los hermanos Bautista, sancionados antes en la justicia de los EE. UU., debe entregar los datos de las personas con pasaporte a la imprenta nacional. Sé que buscaba, con ayuda de algunos magistrados, anular el contrato de pasaportes hecho por el Gobierno hace un año. En medio de elecciones, eso tiene un nombre propio: fraude electoral. Debe reunirse de urgencia la comisión de garantías electorales”, subrayó Petro.

Pero no ha sido el único mensaje que ha publicado cuestionando fuertemente el proceso electoral; recientemente también lanzó un post con otras críticas:

“No debe haber espacios en blanco en los formularios E14. El software a editar no es solo el nacional, sino el que transmite puestos de votación, municipios y departamentos. Este software no es el de Indra, sino el de Thomas and Greg, que ya ha sido notificado como defectuoso”.

También expresó: “Que el software de cómputo lo tenga el que guarda, irregularmente, las bases de datos de los colombianos, es el mayor peligro de corrupción que hoy existe”.

Y reiteró: “Solo se necesitan acuerdos entre los hermanos Bautista y un candidato presidencial para oscurecer el debate. Espero que el acuerdo no sea devolver a Thomas and Greg el contrato de pasaportes por vía judicial, pues sería la prueba del trato”.

Petro sorprendió al hacer pedido en vivo de lo que quiere que hagan en su último día como presidente: “Me pego una escapada”

“Casillas en blanco y centros paralelos de cómputo de Thomas and Greg, antes de llevar los datos al cómputo nacional, conducen al proceso a la mayor vulnerabilidad de fraude. La única manera de contrarrestar un fraude es con testigos bien preparados para impugnar correctamente en cada mesa de votación y tomar la foto del formulario de la mesa. Si no se impugna en la mesa la irregularidad, ya no se destapan las urnas para reconteo”, dijo finalmente el presidente Petro.

Más de Política

Canciller Rosa Villavicencio recibió a un grupo de colombianos que llegaron al país provenientes de EE.UU. en un vuelo humanitario

Cancillería reveló que llegaron al país 110 colombianos provenientes de Estados Unidos en un vuelo humanitario

Tarjetón braille para la elección presidencial de 2022.

Votar sin barreras: avances y desafíos para que el 8 de marzo la población con discapacidad pueda participar

El presidente, Gustavo Petro, el 13 de febrero de 2026, en Bogotá

“No se entendió mi discurso”: Gustavo Petro publicó mensaje en X que no pasó desapercibido en las redes sociales

Presidente Gustavo Petro y Carlos Carrillo

Gobierno niega rechazo de ayuda internacional para atender emergencia invernal en Córdoba

El senador y candidato presidencial Iván Cepeda durante uno de sus mitines políticos

Iván Cepeda responde por qué todo lo que dice en tarima es leído: “No es un asunto de limitación”

IVÄN CEPEDA

A Iván Cepeda le preguntaron en vivo si asistirá o no a debates: así respondió

DEBATE | Gran Consulta por Colombia: ¿Quién tiene el mejor plan para el país?

Juan Carlos Pinzón presentó su plan ‘Todos somos pacientes’, con el que busca recuperar el déficit de 30 billones del sistema y reducir quejas y tutelas

Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud, expidió un decreto para impulsar temas de la reforma, mientras que Armando Benedetti, ministro del Interior, insiste en una concertación.

Congresistas radican moción de censura contra el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, por crisis en el sistema de salud

Ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.

Radican solicitud de moción de censura contra el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, por declaraciones sobre Kevin Acosta

Noticias Destacadas