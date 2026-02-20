Confidenciales

Sergio Barbosa explica su desilusión por haber creído en el Gobierno Petro y pide: “Ni un voto por el Pacto Histórico este 8 de marzo”

El periodista recuerda los escándalos que destapó Vicky Dávila: “Nicolás Petro y los dineros dudosos. Tráfico de influencias para acelerar las reformas. Desfalco en la Unidad de Riesgo. La niñera de Laura Sarabia”.

Redacción Semana
20 de febrero de 2026, 7:23 a. m.
Gustavo Petro y Sergio Barbosa.
Gustavo Petro y Sergio Barbosa. Foto: Fotomontaje SEMANA/ Presidencia

Sergio Barbosa cuenta cómo una frase que escribió hace cuatro años se convirtió en viral, con miles de comentarios y reproducciones. El periodista dijo que “definitivamente el discurso de Gustavo Petro seduce a la gente inteligente”. Y hoy comparte por qué se desilusionó del primer mandatario.

En un video, Barbosa cuestiona: “¿Por qué no votar por la lista cerrada del Pacto Histórico el próximo 8 de marzo?”. Y da sus razones. Asegura que cuando Petro logró el triunfo, se materializaron muchos sueños. “Un gabinete de grandes nombres: Alejandro Gaviria, Cecilia López, por ejemplo”.

Pero luego, la periodista Vicky Dávila comenzó a destapar los escándalos: “Nicolás Petro y los dineros dudosos. Tráfico de influencias para acelerar las reformas. Desfalco en la unidad de riesgo. La niñera de Laura Sarabia”.

Salario mínimo vital móvil: este es el decreto transitorio que el Gobierno Petro presentó al Consejo de Estado. Lo que hay que saber

Y las contradicciones: “Esta señora que entrevisté muchas veces, que quería ser primera dama, ya no era señora, sino ex. El animalista autorizaba los crueles mataderos municipales. Fiestas y descontrol, retrasos y humillaciones y la estocada final. Pretender transformar una constitución que sobre el mármol juró defender”.

Salario mínimo vital móvil: este es el decreto transitorio que el Gobierno Petro presentó al Consejo de Estado. Lo que hay que saber

Por cuenta de todo eso, Barbosa asegura: “Si está indeciso de por quién votar, por favor, no nos lleve al caos. Ni un voto por el Pacto Histórico el próximo 8 de marzo”.

Concluye que “la esperanza no puede convertirse en excusa y el cambio no puede parecerse a lo mismo de siempre”.

