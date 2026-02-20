Economía

Salario mínimo vital móvil: este es el decreto transitorio que el Gobierno Petro presentó al Consejo de Estado. Lo que hay que saber

El primer mandatario mostró el documento cuando se dirigió al país este 19 de febrero. Los detalles de la nueva norma.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Cristina Castro

Cristina Castro

20 de febrero de 2026, 6:18 a. m.
“Ahora tenemos el nuevo decreto del salario mínimo legal mensual vigente para el año 2026, no quise sobrepasarme; es el mismo que decretamos en diciembre del año 2025. No lo echamos para atrás", dijo.
“Ahora tenemos el nuevo decreto del salario mínimo legal mensual vigente para el año 2026, no quise sobrepasarme; es el mismo que decretamos en diciembre del año 2025. No lo echamos para atrás", dijo. Foto: Presidencia

Gustavo Petro le cumplió al Consejo de Estado. Antes de que se venciera el plazo de ocho días calendario que le había dado el alto tribunal para presentar un decreto transitorio que incluyera la justificación económica del aumento del mínimo, el primer mandatario presentó el documento ante las miles de personas que lo acompañaron en la Plaza de Bolívar.

“Ahora tenemos el nuevo decreto del salario mínimo legal mensual vigente para el año 2026, no quise sobrepasarme; es el mismo que decretamos en diciembre del año 2025. No lo echamos para atrás y se entrega al Consejo de Estado cumpliendo sus órdenes y acatando”, dijo.

“Tenemos un nuevo decreto, no echamos para atrás”: Petro anuncia que mantiene el incremento del salario mínimo en el 23,7 %

El primer mandatario enfatizó en que, ahora sí, el Gobierno tiene “los estudios técnicos y científicos de la economía clásica en Colombia, obedeciendo la Constitución Nacional en su orden de salario vital”.

Decreto No. 0159 Del 19 de Febrero de 2026 by info-semana

“Este es el primer salario vital de la historia de Colombia o por lo menos de la Constitución de 1991 que aquí entrego”, agregó.

Macroeconomía

Dólar en casas de cambio para este 20 de febrero: así se mueve la moneda

Macroeconomía

Ministro Antonio Sanguino dice que nuevo decreto del salario mínimo lo mantendrá en $2.000.000

Macroeconomía

El sector vivienda cae en Colombia: alerta en el país tras los más recientes datos del crecimiento económico del Dane

Macroeconomía

Euro cierra más caro en la tarde del jueves 19 de febrero de 2026; conozca las variaciones de la divisa

Macroeconomía

Dólar cerró caro en Colombia: precio oficial del 19 de febrero

Macroeconomía

El dólar en diciembre de 2026, ¿estará barato o caro? Esto dicen expertos

Macroeconomía

Calificadora Fitch alerta que el alza del salario mínimo pone a prueba la estabilidad del sistema financiero colombiano

Política

“Tenemos un nuevo decreto, no echamos para atrás”: Petro anuncia que mantiene el incremento del salario mínimo en el 23,7 %

Política

“No aguantamos más la injusticia”: Petro defiende el incremento del salario mínimo y justifica la apelación que presentó al Consejo de Estado

Política

Presidente Gustavo Petro habla desde la Plaza de Bolívar y defiende el incremento del salario mínimo

El decreto transitorio

El documento presentado por el Gobierno recoge los argumentos que el presidente Petro y sus minitros del Trabajo, Antonio Sanguino, y de Hacienda, Germán Ávila, le presentaron al país esta semana.

El aumento del salario mínimo entra en terreno judicial mientras sus efectos ya golpean la economía. ¿Qué puede ocurrir?

Uno de ellos es que el salario mínimo hoy se entiende como “móvil”. Según el documento, se trata de una aplicación del artículo 53 de la Constitución Política. “Desde esta perspectiva constitucional, el salario vital se entiende como una expresión del contenido material del principio de remuneración mínima, en cuanto alude a la suficiencia del ingreso laboral para contribuir a la garantía de condiciones de vida dignas del trabajador y de su núcleo familiar, en coherencia con los fines del Estado social de derecho y con el deber de protección efectiva del trabajo como derecho y obligación social”, asegura el decreto.

“El salario mínimo debe ser no solo vital, sino también móvil, lo que implica su ajuste periódico en función de las variaciones económicas y sociales que inciden en el poder adquisitivo de las personas trabajadoras, de manera que la remuneración conserve su capacidad real para garantizar condiciones de vida digna”, agrega el decreto.

Así, el Gobierno asegura que el incremento del salario “atiende a la necesidad de preservar la suficiencia material del ingreso laboral frente a la evolución de variables como la inflación, la productividad, la contribución de salarios al ingreso nacional, el crecimiento económico, la canasta vital, la conformación de miembros por hogar y el comportamiento general de la economía, en armonía con los principios de justicia social y progresividad de los derechos laborales”.

La justificación del Gobierno apunta a que no solo son los factores económicos los que deben primar en la tasación del aumento del mínimo. “La fijación del salario mínimo no solo responde a criterios económicos, sino también a la necesidad de armonizar la libertad de empresa con la justicia social y la equidad en la distribución de los beneficios del desarrollo, de modo que la actividad productiva se oriente a la generación de valor económico compatible con la protección del trabajo humano y la realización efectiva del Estado social de derecho”, detalla.

Marcha por la defensa del salario mínimo vital, presidente Gustavo Petro en la Plaza de Bolívar.
"No lo echamos para atrás y se entrega al Consejo de Estado cumpliendo sus órdenes y acatando”, dijo Petro sobre el decreto transitorio del mínimo. Foto: José Vargas

El Consejo de Estado le había pedido al Gobierno Petro una justificación sobre los criterios que había tomado para llegar al monto del aumento. Le pidió también tener en cuenta los indicadores de la economía para soportar ese monto. Es decir, el alto tribunal le dio ocho días al Gobierno para que explicara cómo, con una inflación de 5,10 % en 2025, una meta de inflación de 3 %, una productividad de 0,91 % y un crecimiento económico que no supera el 3 %, el salario mínimo subió 23 % en 2026.

El ejercicio no era sencillo, pues las cuentas no dan a simple vista, pero la Casa de Nariño —con su interpretación sobre el concepto “móvil”— encontró su propia fórmula. Aseguró, por ejemplo, que en el ámbito macroeconómico se observa una desaceleración significativa de la inflación, “la cual pasó de trece coma tres por ciento (13,3 %) a finales de 2022 a cinco coma uno por ciento (5,1%) en 2025, acompañada de un crecimiento económico de tres coma sesenta y cinco por ciento (3,65 %) al tercer trimestre de 2025, superior al promedio de los países de la Ocde”.

En materia de empleo, por ejemplo, dice lo siguiente: “Se destaca la reducción sostenida de la tasa de desempleo (desocupación) que pasó de 10,3 % en diciembre de 2022 a 8,0 % en diciembre de 2025, siendo la cifra más baja para ese mes desde 2001; así como la generación de cerca de 791 mil empleos en el último año, con avances en formalidad laboral y efectos positivos en la reducción de la pobreza monetaria, lo que evidencia un entorno laboral más dinámico y consistente con los objetivos de inclusión y crecimiento. Lo anterior, se ha traducido en la generación de 2,2 millones de empleos desde 2022, superando la meta fijada en el Plan Nacional de Desarrollo (1,7 millones)”.

Marcha por la defensa del salario mínimo vital, apoyo al Presidente Gustavo Petro
El presidente dijo que el decreto ahora sí tiene “los estudios técnicos y científicos de la economía clásica en Colombia, obedeciendo la Constitución Nacional en su orden de salario vital”. Foto: José Vargas

El decreto desarrolla más criterios económicos para llegar a la conclusión de que acertó con la cifra. Y mantiene el incremento del 23,7 %.

Pese a que de fondo muchos expertos no están de acuerdo con esos argumentos, en el país hubo un consenso de que había una realidad consolidada y que no era conveniente modificar el 23,7 % hasta que el Consejo de Estado tomara una decisión de fondo.

Más de Macroeconomía

Esta es la cotización de la moneda en el mercado de profesionales del cambio.

Dólar en casas de cambio para este 20 de febrero: así se mueve la moneda

Antonio Sanguino, ministro de Trabajo

Ministro Antonio Sanguino dice que nuevo decreto del salario mínimo lo mantendrá en $2.000.000

La gran apuesta es reactivar la inversión, pública y privada, para impactar sectores claves como la infraestructura y la vivienda.

El sector vivienda cae en Colombia: alerta en el país tras los más recientes datos del crecimiento económico del Dane

Precio del pan, pan blanco con dinero y monedas en euros. Alimentos caros por inflación, subida de precios y crisis alimentaria

Euro cierra más caro en la tarde del jueves 19 de febrero de 2026; conozca las variaciones de la divisa

Dolar

Dólar cerró caro en Colombia: precio oficial del 19 de febrero

Volatilidad dólar

El dólar en diciembre de 2026, ¿estará barato o caro? Esto dicen expertos

La calificadora Fitch Ratings evaluó el impacto del alza de 23,7 % del salario mínimo para 2026 en la actividad bancaria y de pensiones del país.

Calificadora Fitch alerta que el alza del salario mínimo pone a prueba la estabilidad del sistema financiero colombiano

Protesta de trabajadores de Etanol frente a MinMinas

Trabajadores afectados por crisis del etanol siguen protesta frente a Minminas. Denuncian presunta corrupción que favorece el contrabando

Se recomienda que aquellos que no estén seguros de cómo completar su declaración busquen la asesoría de profesionales de impuestos certificados.

Gasto real de los hogares perdió fuerza en enero, según informe de Raddar. ¿Efecto salario mínimo?

Noticias Destacadas