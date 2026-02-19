Política

“Tenemos un nuevo decreto, no echamos para atrás”: Petro anuncia que mantiene el incremento del salario mínimo en el 23,7 %

El presidente Gustavo Petro se refirió al salario este jueves.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

19 de febrero de 2026, 7:09 p. m.
Marcha defensa salario mínimo vital, presidente Gustavo Petro en la Plaza de Bolívar.
Marcha defensa salario mínimo vital, presidente Gustavo Petro en la Plaza de Bolívar. Foto: José Vargas

El presidente Gustavo Petro se refirió este jueves, 19 de febrero, a la suspensión del salario mínimo en medio de una multitud en la Plaza de Bolívar en Bogotá.

El salario mínimo legal mensual vigente para el año 2026, no quise sobrepasarme, es el mismo que decretamos en el mes de diciembre del año 2025; no echamos para atrás, firmamos y se entrega al Consejo de Estado cumpliendo sus órdenes”, dijo inicialmente.

“No aguantamos más la injusticia”: Petro defiende el incremento del salario mínimo y justifica la apelación que presentó al Consejo de Estado

Agregó: “Acatando, acatando, poniendo los estudios técnicos científicos de la economía clásica en Colombia, obedeciendo la Constitución nacional en su orden de salario vital”.

Voy a ver presiones para tumbar de nuevo este decreto; ya no le corresponde al presidente decir qué hay que hacer, porque los derechos y las conquistas del pueblo las hace respetar él mismo”, afirmó.

El jefe de Estado arremetió contra quienes suspendieron temporalmente el salario mínimo decretado para 2026.

Este tendrá que progresar el otro año; ojo, no estaré aquí, y tendrá que avanzar con el dato ya completico, porque nos da un poco más y este año habrá, ojalá, más productividad”, remató Petro.

El mandatario inició su intervención defendiendo el incremento y justificó la apelación que presentó ante el Consejo de Estado. “No aguantamos más la injusticia”, mencionó sobre el salario que quedó en 2 millones de pesos. Agregó: “Ni un paso atrás en la defensa del salario mínimo”, en referencia al incremento del 23 %.

Decreto No. 0159 Del 19 de Febrero de 2026 by info-semana

En el mismo discurso, responsabilizó a algunos senadores y magistrados de la situación que atraviesa hoy el salario mínimo.

Creen que mandan sobre el pueblo y no es así”, puntualizó.

Adicionalmente, presentó el nuevo pasaporte para los colombianos y solicitó a Thomas Greg & Sons la entrega de la base de datos correspondiente.

“Ya están los pasaportes aquí, están las máquinas y los producimos. Habrán 50.000 entregados hasta el mes de abril y seguirá, por siempre, con una base de datos cuidada por la Imprenta Nacional”, puntualizó.

