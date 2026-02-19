Política

“No aguantamos más la injusticia”: Petro defiende el incremento del salario mínimo y justifica la apelación que presentó al Consejo de Estado

El mensaje lo pronunció ante la multitud, durante las marchas que convocó para este jueves.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

19 de febrero de 2026, 6:49 p. m.
Marcha por la defensa del salario mínimo vital, convocada desde el Gobierno del presidente Gustavo Petro
Marcha por la defensa del salario mínimo vital, convocada desde el Gobierno del presidente Gustavo Petro Foto: José Vargas

El presidente Gustavo Petro realizó un nuevo discurso frente a una multitud en la Plaza de Bolívar de Bogotá, en el marco de las manifestaciones convocadas en apoyo al salario mínimo que quedó suspendido provisionalmente.

El jefe de Estado inició su intervención este jueves 19 de febrero defendiendo el incremento del salario mínimo y justificó la apelación que presentó ante el Consejo de Estado.

“No aguantamos más la injusticia”, dijo Petro sobre el salario mínimo que había decretado para 2026, el cual quedó en 2 millones de pesos.

Y agregó: “Ni un peso atrás en la defensa del salario mínimo”, en referencia al incremento del 23 %.

En desarrollo...

