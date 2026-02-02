Política

El mensaje de Petro antes de su reunión con Trump, donde también convocó a manifestaciones: “No más mentiras”

La esperada reunión entre los presidentes se llevará a cabo este 3 de febrero.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

3 de febrero de 2026, 3:02 a. m.
Donald Trump y Gustavo Petro.
Donald Trump y Gustavo Petro. Foto: SEMANA / AP / Presidencia

El presidente Gustavo Petro envió un mensaje a todos los colombianos ad portas de la reunión con su homólogo en Estados Unidos, Donald Trump, este martes, 3 de febrero.

El mandatario también mostró su apoyo a las manifestaciones que convocó el precandidato presidencial, Iván Cepeda, como forma de respaldo hacia Petro con su encuentro con Trump.

Tres de febrero, no más mentiras, no más mercaderes de la política y del derecho quitándole los derechos al pueblo”, dice inicialmente el mensaje del presidente en su cuenta personal de la red social de X.

Petro también se refirió en su escrito a las próximas elecciones en el país que se llevarán a cabo el 8 de marzo.

