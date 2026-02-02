El mensaje de Petro antes de su reunión con Trump, donde también convocó a manifestaciones: “No más mentiras”

El presidente Gustavo Petro envió un mensaje a todos los colombianos ad portas de la reunión con su homólogo en Estados Unidos, Donald Trump, este martes, 3 de febrero.

El mandatario también mostró su apoyo a las manifestaciones que convocó el precandidato presidencial, Iván Cepeda, como forma de respaldo hacia Petro con su encuentro con Trump.

“Tres de febrero, no más mentiras, no más mercaderes de la política y del derecho quitándole los derechos al pueblo”, dice inicialmente el mensaje del presidente en su cuenta personal de la red social de X.

Petro también se refirió en su escrito a las próximas elecciones en el país que se llevarán a cabo el 8 de marzo.

“No más poder a quienes quieren robarse las elecciones impidiendo que la gente participe. A participar, a votar, a firmar y a ganar. Por una Colombia que progrese, ame y sea bella”, afirmó el jefe de Estado.

El presidente envió un mensaje a todos sus simpatizantes para que se movilicen en todas las plazas públicas de las ciudades principales de Colombia y todo el mundo mientras él se reúne con Trump.

“Los espero mañana a gritar “Colombia Libre” en todo el mundo. Vamos por una Pacto por la Vida en las Américas, en el mundo y en Colombia”, puntualizó su escrito.

La Presidencia de Colombia dio a conocer que en la Plaza de Bolívar de Bogotá será la manifestación principal a partir de las 9:00 de la mañana del 3 de febrero.

“Las cadenas de afecto rodean al presidente Gustavo Petro como expresión ciudadana del respaldo a la soberanía, la democracia, el salario vital y la paz en Colombia. Desde las plazas del país, Colombia acompaña a su presidente en la defensa de la soberanía y los intereses nacionales. La democracia se fortalece cuando el pueblo se expresa de manera pacífica y colectiva. Este 3 de febrero, las plazas hablan. Defender el trabajo vital es defender la dignidad del trabajo y el bienestar de las familias colombianas. La paz se construye con diálogo, afecto y compromiso colectivo. Colombia se une por la paz”, dice el video que publicó Petro en su mensaje.