Manifestaciones martes 3 de febrero del 2026: horarios, puntos de concentración y razones de la marcha

Para este martes 3 de febrero de 2026 están convocadas manifestaciones en varias ciudades del país, entre ellas Bogotá, Cali y Medellín, en apoyo al presidente Gustavo Petro, quien ese mismo día tiene prevista una reunión oficial en Washington con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La jornada de movilización fue impulsada principalmente por el senador y candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, y se desarrolla en medio de tensiones diplomáticas, debates alrededor del salario mínimo y definiciones clave del calendario electoral.

La convocatoria fue hecha durante un acto político el domingo 1 de febrero en el municipio de Zipaquirá, en Cundinamarca. Allí, Cepeda llamó a los simpatizantes del Gobierno a salir a las calles el mismo día de la agenda internacional del presidente.

Según explicó, el objetivo es acompañar de manera simbólica a Petro durante su visita a Estados Unidos y expresar rechazo frente a lo que considera intentos de frenar el aumento del salario mínimo, así como su participación en la consulta presidencial prevista para el próximo 8 de marzo.

En Bogotá, la concentración principal fue anunciada en el Parque de Lourdes, ubicado en la localidad de Chapinero. De acuerdo con dirigentes del Pacto Histórico, las actividades están previstas para la tarde de este martes. Hasta el momento, este es el único punto de concentración que ha sido señalado de manera reiterada y pública en la capital del país.

En otras ciudades como Cali y Medellín, se ha indicado que también se realizarán movilizaciones. Sin embargo, no se han confirmado oficialmente puntos específicos de encuentro ni horarios detallados.

Las razones de la movilización reúnen varios elementos expuestos por los mandatarios de ambos países. Uno de ellos es el respaldo ciudadano al presidente Gustavo Petro durante su reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en un momento de fuertes tensiones en la relación bilateral.

Entre los antecedentes se encuentra la decisión del mandatario colombiano, en enero de 2025, de no autorizar el ingreso al país de vuelos con migrantes deportados desde Estados Unidos, al considerar que no se garantizaban condiciones dignas para los connacionales.

A ese episodio se suman diferencias públicas entre ambos gobiernos en asuntos como la política migratoria, la cooperación en la lucha contra el narcotráfico y la postura frente a Venezuela.

La visita del presidente Petro a Washington ha sido presentada por el Gobierno nacional como un espacio de diálogo para abordar estos temas, lo que ha concentrado la atención política y mediática.

Otro de los ejes de la convocatoria es la defensa del denominado salario vital. Para este año, el Gobierno decretó un aumento del salario mínimo del 23,7 %, con el que fue fijado en dos millones de pesos.