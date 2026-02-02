El Consejo Nacional Electoral (CNE) realizará este martes 3 de febrero, a las 3:00 de la tarde, una audiencia pública decisiva para resolver el posible impedimento del precandidato Iván Cepeda de cara a las consultas presidenciales previstas para marzo.

Estos son los conjueces que decidirán la suerte de la inscripción de Iván Cepeda en el Frente por la Vida

El futuro cercano de Iván Cepeda está en manos del CNE (Consejo Nacional Electoral). Foto: SEMANA

En este escenario, serán los conjueces quienes tendrán la tarea de votar y desempatar la decisión que quedó en suspenso tras la sesión del lunes.

La discusión surge luego de que la votación inicial terminara con un resultado ajustado de cinco votos contra cuatro, sin alcanzar los seis apoyos necesarios para adoptar una determinación definitiva.

Iván Cepeda Castro. Foto: Europa Press via Getty Images

Este resultado dejó en evidencia la división interna dentro del organismo electoral y obligó a recurrir al mecanismo de conjueces, previsto para destrabar decisiones en casos de empate o falta de mayorías suficientes.

La audiencia pública se perfila como un momento clave no solo para la aspiración de Cepeda, sino para el desarrollo de las consultas de marzo, en las que varios sectores políticos buscan definir sus candidaturas presidenciales.

La audiencia pública se perfila como un momento clave no solo para la aspiración de Cepeda, sino para el desarrollo de las consultas de marzo. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

La eventual decisión del CNE podría tener implicaciones políticas y jurídicas, al marcar precedentes sobre los criterios de impedimento y participación en procesos de selección interna de los partidos.

SEMANA conoció los nombres de los dos conjueces principales y el remanente, quien actuará como un magistrado transitorio encargado de dirimir empates o suplir la falta de cuórum por impedimentos o recusaciones de los titulares.

Iván Cepeda está habilitado si participa directamente en la primera vuelta presidencial. Si se inscribe en la consulta del Pacto Amplio, tendría que defenderse jurídicamente. Foto: COLPRENSA

El primero es Alejandro Felipe Sánchez Cerón, abogado y especialista en Derecho Administrativo de la Universidad de Nariño y especialista en Instituciones Jurídico Procesales de la Universidad Nacional.

Sánchez es doctor en Derecho por la Universidad Externado, se ha desempeñado como docente universitario en más de ocho universidades en posgrados y ha publicado múltiples artículos y textos. Actualmente ejerce como litigante en asuntos penales.

El 8 de marzo se celebrarán las elecciones legislativas y las consultas interpartidistas. Foto: Fotomontaje El País

El otro conjuez es el abogado Manuel Antonio Avella, postulado, en su momento, por el Partido Liberal.

Y como conjuez remanente quedó Gustavo Martín Coral Verdugo, propuesto, en su momento, por el magistrado Álvaro Echeverry, cercano al Pacto Histórico, y quien hace parte de los ponentes que, jurídicamente, estiman que Iván Cepeda debe participar en la consulta del Pacto por la Vida.