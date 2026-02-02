La suerte jurídica de la inscripción de Iván Cepeda a la consulta del Frente por la Vida está en manos de tres conjueces que fueron escogidos en la tarde de este lunes, 2 de febrero, a través de un sorteo en el Consejo Nacional Electoral.

SEMANA conoció los nombres de los dos conjueces principales y el remanente, quien actuará como un magistrado transitorio encargado de dirimir empates o suplir la falta de cuórum por impedimentos o recusaciones de los titulares.

El primero es Alejandro Felipe Sánchez Cerón, abogado y especialista en Derecho Administrativo de la Universidad de Nariño y especialista en Instituciones Jurídico Procesales de la Universidad Nacional.

Sánchez es doctor en Derecho por la Universidad Externado, se ha desempeñado como docente universitario en más de ocho universidades en posgrados y ha publicado múltiples artículos y textos. Actualmente ejerce como litigante en asuntos penales.

Iván Cepeda, CNE Foto: AFP

SEMANA estableció que Sánchez Cerón es cercano al magistrado Álvaro Hernán Prada, del Centro Democrático.

El otro conjuez es el abogado Manuel Antonio Avella, postulado, en su momento, por el Partido Liberal.

Y como conjuez remanente quedó Gustavo Martín Coral Verdugo, propuesto, en su momento, por el magistrado Álvaro Echeverry, cercano al Pacto Histórico, y quien hace parte de los ponentes que, jurídicamente, estiman que Iván Cepeda debe participar en la consulta del Pacto por la Vida.

Los tres conjueces fueron convocados con urgencia al Consejo Nacional Electoral en la tarde de este lunes, 2 de febrero. El objetivo es que se notifiquen, revisen el expediente, lo estudien y fijen una posición antes del 6 de febrero.

Iván Cepeda CNE (Consejo Nacional Electoral). Foto: SEMANA

Al fin y al cabo, la Registraduría, la Contraloría y la Procuraduría tienen afán de conocer oficialmente si Iván Cepeda está o no inhabilitado para participar en la consulta que se realizará el próximo domingo, 8 de marzo, porque el órgano electoral debe imprimir los tarjetones y enviarlos a varios países donde residen colombianos aptos para votar.

Tal y como están las cosas, y según las procedencias políticas de los conjueces, lo más probable es que se inclinen por considerar que Iván Cepeda está inhabilitado para participar en la consulta del Frente por la Vida, como también lo consideraron los magistrados Benjamín Ortiz, Álvaro Hernán Prada, Alfonso Campo, Maritza Martínez y el presidente del CNE, Cristian Quiroz.

No obstante, hasta el último día de la votación se sabrá con certeza sus posiciones jurídicas.

Iván Cepeda Castro. Foto: Europa Press via Getty Images

No se puede olvidar que hasta la mañana de este lunes, el grueso de los magistrados del CNE contaban con el respaldo de Altus Baquero, pero él, sorpresivamente, cambió de posición y consideró que Iván Cepeda estaba habilitado para seguir en la consulta del Frente por la Vida.

Su voto final llevó a recomponer las cargas en el Consejo Nacional Electoral y a la convocatoria de los conjueces.

Iván Cepeda tiene claro que, si el CNE decide en su contra y divide la izquierda, al menos en la primera vuelta presidencial, convocará a sus electores a las calles como mecanismo de rechazo.