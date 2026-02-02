El CNE define el futuro de Iván Cepeda en la consulta presidencial de marzo, en medio de llamados a protestas y demandas

El Consejo Nacional Electoral (CNE) definirá en las próximas horas el futuro de Iván Cepeda en las elecciones presidenciales. La ponencia que decantará la discusión plantea que sí puede sumarse a la consulta de la izquierda, mientras que varios expertos y sectores políticos piden excluirlo de la competición del “progresismo” y que vaya directamente a la primera vuelta el 31 de mayo.

El problema a resolver es el siguiente: Cepeda quiere medirse a Roy Barreras, Camilo Romero y Juan Fernando Cristo en una consulta para definir a un único aspirante a la Casa de Nariño por parte de la izquierda para evitar fracturas y consolidar sus votos frente a los contrincantes. Sin embargo, algunos intérpretes de la norma creen que el camino no lo tiene tan fácil y que tendría inconvenientes para aparecer en ese tarjetón del 8 de marzo.

CNE tiene en vilo a la izquierda: así avanza discusión sobre Iván Cepeda y la consulta presidencial

El argumento que incomoda al Pacto Histórico es que Iván Cepeda ya participó en una consulta (el 26 de octubre) que lo dejó como ganador, derrotando con amplia distancia a la exministra de Salud, Carolina Corcho, y al exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, y que no podría sumarse a una nueva convocatoria, sino ir directamente a la primera vuelta presidencial. Los magistrados del CNE deberán tomar postura este lunes sobre el tema.

El escenario de un posible rechazo de Cepeda ya caldea los ánimos de la izquierda y se convocó a una protesta en Bogotá para el próximo martes. Las movilizaciones tienen dos objetivos: respaldar a Gustavo Petro en la reunión que sostendrá con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en la Casa Blanca, y rechazar un supuesto bloqueo que el CNE le impondría a la consulta, denominada Frente por la Vida.

Iván Cepeda Castro. Foto: Europa Press via Getty Images

Así lo manifestó la senadora María José Pizarro, que tiene protagonismo en la campaña de Cepeda: “Convocamos con Iván Cepeda a toda Colombia a llenar las plazas del país el martes 3 de febrero. Millones debemos rodear al presidente Gustavo Petro durante su visita a Estados Unidos. Millones en defensa del salario vital y nuestra participación en la consulta”.

Ella no fue la única que se sumó a la iniciativa, también lo hizo el propio jefe de Estado: “Que el martes, si no llueve, la Plaza de Bolívar se llene para defender la democracia, el salario vital y la paz de Colombia mientras me reúna con Trump. Que se llene de afectos, cultura y amor la Plaza de Bolívar de Bogotá y las plazas públicas del país”.

Petro compara caso CNE-Cepeda con el origen del M-19: “Si masacradores vuelven al poder, llenarán a Colombia de sangre”

El CNE anunció que habrá una discusión en la plenaria y, si todo sale como está planeado, la decisión final se tomará en una audiencia pública. Hay expectativa por la determinación, ya que podría mover las fichas políticas de la izquierda de cara a las elecciones legislativas y presidenciales.