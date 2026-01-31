Magistradas del CNE, cercanas a Petro, no han radicado ponencia sobre Iván Cepeda y la consulta de la izquierda

El Consejo Nacional Electoral (CNE) está en una carrera contrarreloj para definir el futuro de la consulta de la izquierda, con la que se pretende escoger a un candidato único para la primera vuelta del 31 de mayo.

Aunque para este sábado los magistrados se programaron para estudiar la ponencia de Alba Lucía Velásquez, Fabiola Márquez y Álvaro Echeverry, se conoció que las dos mujeres, aliadas del presidente Petro, no han presentado el texto.

Ellos estudian la posición que debería adoptar el alto tribunal sobre la eventual participación de Iván Cepeda en la consulta, donde se mediría con Roy Barreras, Camilo Romero y Juan Fernando Cristo. Hay dudas legales sobre la inclusión del senador, dado que ya estuvo en la consulta del Pacto Histórico de octubre.

