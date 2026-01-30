Política

Armando Benedetti arremetió contra el CNE: “Se necesita un órgano autónomo electoral”

La molestia con la entidad la expresó el funcionario del Gobierno en X.

Redacción Semana
31 de enero de 2026, 2:26 a. m.
Armando Benedetti, ministro del Interior.
Armando Benedetti, ministro del Interior. Foto: JUAN DIEGO CANO

En medio de las horas cruciales que se viven en el Consejo Nacional Electoral (CNE) donde se definirá si está o no inhabilitado el candidato Iván Cepeda, un alto funcionario del Gobierno publicó un fuerte mensaje.

Se trata del ministro del Interior, Armando Benedetti, quien a través de su cuenta personal de X, arremetió contra del Consejo Nacional Electoral.

En el agudo mensaje, el funcionario del gabinete del presidente Gustavo Petro, habló de la necesidad de un órgano autónomo electoral, al afirmar que en CNE no se aplica un “derecho electoral”.

“CNE. Queda claro que en Colombia se necesita un órgano autónomo electoral. En el @CNE_COLOMBIA se hace más política, no de altura, que derecho electoral”, publicó el ministro del Interior.

Entre tanto, el candidato del Pacto Histórico a la presidencia, Iván Cepeda, advirtió que si recibe un golpe del Consejo Nacional Electoral adverso, que le impida participar de la consulta de Frente por la Vida, recurrirá a acciones legales como una tutela.

Esta semana, Cepeda indicó que existen, según su postura, intentos por sacarlo de la consulta del 8 de marzo, mediante lo que calificó como “interpretaciones tramposas” de la norma electoral.

“Ahora buscan desesperadamente impedir mi participación en la consulta presidencial del próximo 8 de marzo”, expresó Iván Cepeda.

Sumado a ello, el candidato a la presidencial planteó varias inquietudes al manifestar que se pretende no solo negar su inscripción, sino impedir que los ciudadanos puedan votar ese día en la consulta.

Por último, se evidencia que en las demandas que han interpuesto en el CNE, se argumenta que Iván Cepeda estaría inhabilitado por haber participado y ganado previamente la consulta del Pacto Histórico, la cual se llevó a cabo el pasado 26 de octubre de 2025. Según esa postura, la Ley 1475 de 2011, en su artículo 7, prohíbe que una persona que haya participado como precandidato en una consulta interpartidista se inscriba nuevamente en otra consulta dentro del mismo proceso electoral.

