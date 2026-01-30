Confidenciales

Consejo Nacional Electoral aplazó para el sábado la decisión sobre participación de Iván Cepeda en la consulta del Frente por la Vida

La determinación fue pospuesta para permitir que las campañas de los aspirantes involucrados envíen sus argumentos frente a las solicitudes de revocatoria presentadas.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Semana
30 de enero de 2026, 2:43 p. m.
El CNE definirá el 28 de enero si Cepeda podrá hacer parte de la consulta Frente por la Vida.
El CNE definirá el 28 de enero si Cepeda podrá hacer parte de la consulta Frente por la Vida. Foto: Colprensa/Montaje:SEMANA

La Sala Plena del Consejo Nacional Electoral (CNE) aplazó para este sábado, a las 6:00 de la tarde, la decisión sobre la participación del candidato presidencial Iván Cepeda en la consulta del Frente por la Vida, prevista para el próximo 8 de marzo.

“En el caso de Cepeda y la consulta, lo mejor sería que dejen jugar al Moreno”: Humberto de la Calle
Iván Cepeda CNE (Consejo Nacional Electoral)
Iván Cepeda espera con ansias la decisión del CNE (Consejo Nacional Electoral). Foto: SEMANA

La determinación fue pospuesta para permitir que las campañas de los aspirantes involucrados envíen sus argumentos frente a las solicitudes de revocatoria presentadas y al estudio que adelanta el organismo electoral. Según el CNE, el objetivo es contar con todos los elementos jurídicos necesarios antes de adoptar una decisión definitiva.

En la misma sesión, el tribunal electoral también analizará la solicitud presentada por Daniel Quintero relacionada con su proceso de inscripción como precandidato, un asunto que podría incidir en la conformación final del mecanismo de consulta.

Álvaro Uribe asegura que Iván Cepeda quiere “cerrarle el paso” con montajes judiciales
Iván Cepeda y el Consejo Nacional Electoral.
El Consejo Nacional Electoral tiene la última palabra. Foto: API

La decisión que adopte el CNE será clave para el panorama político de la consulta, pues definirá el alcance de la competencia entre los aspirantes y las reglas del proceso.

Confidenciales

Proponen reforma constitucional “antitrampolín” para impedir que la Alcaldía de Bogotá sea antesala presidencial

Confidenciales

Álvaro Uribe asegura que Iván Cepeda quiere “cerrarle el paso” con montajes judiciales

Confidenciales

MinJusticia (e) viaja a Medellín para atender crisis humanitaria en la cárcel El Pedregal

Confidenciales

“En el caso de Cepeda y la consulta, lo mejor sería que dejen jugar al Moreno”: Humberto de la Calle

Confidenciales

El camino a seguir que indica la presidenta del Consejo Gremial, tras suspensión provisional del decreto de emergencia económica

Confidenciales

“Usted es una vergüenza para La Guajira”: Vicky Dávila pone en su lugar a la senadora Martha Peralta, del Pacto Histórico

Confidenciales

“El presidente Trump no come cuento y nosotros tampoco”: le dicen a Petro

Política

Gustavo Petro se metió en la discusión del CNE sobre la supuesta inhabilidad de Iván Cepeda para la consulta del Frente por la Vida

El Debate

Caso Iván Cepeda y la consulta Frente por la Vida divide opiniones: “La intención es crecer políticamente”

Política

Hernán Cadavid le pidió al CNE revocar la inscripción a la consulta del Frente Amplio de Iván Cepeda

Más de Confidenciales

El CNE definirá el 28 de enero si él podrá hacer parte de la consulta Frente por la Vida.

Consejo Nacional Electoral aplazó para el sábado la decisión sobre participación de Iván Cepeda en la consulta del Frente por la Vida

Abogado David Cote

Proponen reforma constitucional “antitrampolín” para impedir que la Alcaldía de Bogotá sea antesala presidencial

Esto le dijo el expresidente Uribe al precandidato Iván Cepeda.

Álvaro Uribe asegura que Iván Cepeda quiere “cerrarle el paso” con montajes judiciales

Andrea Valdés habría sido violada por guardias del Inpec, quedó embarazada y le habrían suministrado medicamentos sin su autorización para interrumpir el embarazo. Ahora teme por su vida.

MinJusticia (e) viaja a Medellín para atender crisis humanitaria en la cárcel El Pedregal

Iván Cepeda y Humberto de la Calle están de acuerdo en que se debe lograr la paz total en Colombia, pero tienen criterios diferentes sobre la manera en que se debe lograr.

“En el caso de Cepeda y la consulta, lo mejor sería que dejen jugar al Moreno”: Humberto de la Calle

Natalia Gutiérrez, presidenta de Acolgén.

El camino a seguir que indica la presidenta del Consejo Gremial, tras suspensión provisional del decreto de emergencia económica

Vicky Dávila y Martha Peralta

“Usted es una vergüenza para La Guajira”: Vicky Dávila pone en su lugar a la senadora Martha Peralta, del Pacto Histórico

Gustavo Petro y Donald Trump

“El presidente Trump no come cuento y nosotros tampoco”: le dicen a Petro

Aranceles Ecuador - Decreto de Emergencia.

“Riesgo tangible”: minDefensa revela lo que le preocupa sobre las elecciones en el 2026

Bomberos en el Palacio de Justicia

Bomberos de Bogotá evacuaron a 600 personas del Palacio de Justicia por emergencia en sala de computo

Noticias Destacadas