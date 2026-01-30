Consejo Nacional Electoral aplazó para el sábado la decisión sobre participación de Iván Cepeda en la consulta del Frente por la Vida

La Sala Plena del Consejo Nacional Electoral (CNE) aplazó para este sábado, a las 6:00 de la tarde, la decisión sobre la participación del candidato presidencial Iván Cepeda en la consulta del Frente por la Vida, prevista para el próximo 8 de marzo.

Iván Cepeda espera con ansias la decisión del CNE (Consejo Nacional Electoral). Foto: SEMANA

La determinación fue pospuesta para permitir que las campañas de los aspirantes involucrados envíen sus argumentos frente a las solicitudes de revocatoria presentadas y al estudio que adelanta el organismo electoral. Según el CNE, el objetivo es contar con todos los elementos jurídicos necesarios antes de adoptar una decisión definitiva.

En la misma sesión, el tribunal electoral también analizará la solicitud presentada por Daniel Quintero relacionada con su proceso de inscripción como precandidato, un asunto que podría incidir en la conformación final del mecanismo de consulta.

El Consejo Nacional Electoral tiene la última palabra. Foto: API

La decisión que adopte el CNE será clave para el panorama político de la consulta, pues definirá el alcance de la competencia entre los aspirantes y las reglas del proceso.