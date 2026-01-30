Confidenciales

Álvaro Uribe asegura que Iván Cepeda quiere “cerrarle el paso” con montajes judiciales

El expresidente volvió a advertir un posible plan del candidato presidencial para encarcelarlo.

Redacción Semana
30 de enero de 2026, 1:24 p. m.
El expresidente, Álvaro Uribe, afirmó que el candidato presidencial, Iván Cepeda, quiere verlo en la cárcel.
El expresidente, Álvaro Uribe, afirmó que el candidato presidencial, Iván Cepeda, quiere verlo en la cárcel. Foto: SEMANA

El expresidente, Álvaro Uribe Vélez, aseguró que el candidato a la Presidencia, Iván Cepeda, quiere “cerrarle el paso” mientras el país pasa por un año electoral. El exmandatario volvió a advertir los planes en su contra que tendría el sector político que representa Cepeda.

“‘Vamos a cerrarle el paso a Álvaro Uribe’ dice Cepeda, en verdad es muy efectivo en montajes judiciales y tiene a sus electores armados a quienes les ha abierto el paso", escribió el exmandatario en su cuenta de X.

No es la primera vez que el líder del Centro Democrático habla del ataque que se estaría gestando en su contra. Según Uribe Vélez, cada que lidera eventos en Bogotá se encuentra seguidores que le alertan que ese candidato presidencial estaría interesado en “meterlo preso”.

Esa alarma ya la había presentado a través de otro mensaje en su cuenta de X que publicó esta semana, en el que relató las advertencias que le han hecho sus simpatizantes: “‘Uribe estamos en elecciones, lo quieren meter preso por órdenes de Petro y de Cepeda’. Cuando atiendo reuniones políticas en Bogotá, no falta el ciudadano que me diga eso, todo a semejanza de las vísperas electorales anteriores".

