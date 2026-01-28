Política

Álvaro Uribe fue advertido sobre un plan para encarcelarlo: “Lo quieren meter preso por órdenes de Petro y Cepeda”

El expresidente afirma que su libertad está en riesgo en plena época electoral.

Redacción Semana
28 de enero de 2026, 12:23 p. m.
El expresidente Álvaro Uribe aseguró que "lo quieren meter preso".
El expresidente Álvaro Uribe Vélez relató que varios ciudadanos le han advertido que “lo quieren meter preso” para evitar que haga campaña de cara a las elecciones de este 2026.

El exmandatario contó que cuando asiste a reuniones políticas en Bogotá, esa alerta es un mensaje reiterativo que le han entregado sus equipos en la capital, asegurando que la orden de encarcelarlo sería del presidente Gustavo Petro y del candidato a la Presidencia del Pacto Histórico, Iván Cepeda.

El exjefe de Estado afirmó que muchos le han dicho: “Uribe, estamos en elecciones, lo quieren meter preso por órdenes de Petro y Cepeda”, mencionando los riesgos para su libertad en un momento en el que el país está en campaña para las elecciones al Congreso y las consultas para elegir candidato a la Presidencia.

Quienes estarían interesados en llevar a la prisión al exmandatario, cuenta Uribe Vélez, no tendrían pruebas en su contra. Entonces, estarían buscando crear pruebas falsas a partir del testimonio de un exjefe paramilitar.

“Cuando atiendo reuniones políticas en Bogotá, no falta el ciudadano que me diga eso, todo a semejanza de vísperas electorales anteriores. Y me agregan que, como no tienen pruebas en mi contra a pesar de investigaciones que llevan 30 años, planean forzar en mi contra un contexto paramilitar con lo que dijo Mancuso cuando regresó de Estados Unidos", contó el expresidente.

Sin embargo, esos comentarios que le han llegado carecen de pruebas documentales, por lo que el líder del Centro Democrático afirmó que pondrá a sus abogados a buscar las pruebas de esa denuncia.

Uribe Vélez está recorriendo el país en compañía de la candidata a la consulta presidencial de la centro derecha, Paloma Valencia, quien se enfrentará a otros ocho candidatos en los comicios del 8 de marzo.

El ganador de ese mecanismo de elección recibirá el apoyo de todo el equipo de la Gran Consulta por Colombia para representarles en la primera vuelta, en la que buscarán presentarse como una opción frente a los extremos que puntean en las encuestas.

