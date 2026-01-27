Política

Centro Democrático responde a explosiva carta de José Félix Lafaurie: “Le agradecemos por los años de servicio”

El partido político emitió un comunicado de prensa sobre las explosivas declaraciones del esposo de la senadora María Fernanda Cabal.

Redacción Semana
27 de enero de 2026, 2:25 p. m.
El Centro Democrático emitió un comunicado de prensa este 27 de enero respondiendo a la polémica carta de renuncia de José Félix Lafaurie al partido político, donde también anticipó que su esposa, María Fernanda Cabal, daba un paso al costado de la organización que fundó Álvaro Uribe por reparos con el proceso de selección de la candidata presidencial.

En primer lugar, se contó que la dirección nacional del partido se reunió en la noche del lunes para analizar y deliberar el alcance de la comunicación que emitió el líder gremial, donde puso en tela de juicio a las cabezas del Centro Democrático y cuestionó los movimientos que se dieron en el marco de las encuestas que terminaron beneficiando a Paloma Valencia en la carrera por la Casa de Nariño.

Producto de ese encuentro, la organización llegó a siete conclusiones. En una de ellas se lee: “El proceso de selección del candidato presidencial del Centro Democrático fue legítimo, riguroso y totalmente transparente. El cual contó con reglas claras establecidas y respaldadas por las precandidatas”, contraria a la versión que expuso José Félix Lafaurie.

Él mostró diferencias con los liderazgos del partido, pero cerraron filas hacia ellos: “Todos los miembros de la dirección nacional confían y respaldan plenamente el actuar del director general, el Dr. Gabriel Jaime Vallejo, la secretaria general, la Dra. Laura Vaca, y demás miembros del comité consultivo durante el proceso de selección del candidato presidencial”.

Frente a este último órgano interno, se describió: “El comité consultivo, nombrado por la dirección nacional, hizo pleno seguimiento del proceso y ratificó ante este órgano del partido la transparencia del mismo”.

En el comunicado de prensa también se habló del expresidente Álvaro Uribe, al que los integrantes de la dirección le ratificaron el voto de confianza; mientras que a Paloma Valencia la ratificaron como candidata presidencial.

Finalmente, sobre la renuncia de José Félix Lafaurie, se concluyó: “Lamentamos la renuncia del Dr. Lafaurie, y le agradecemos por los años de servicio en nuestro partido. Hacemos un llamado a los colombianos a mantenernos unidos y firmes para salvar a Colombia”.

En el boletín no se hizo alusión a la senadora y exprecandidata presidencial, María Fernanda Cabal. Pero se conoció, a través de su esposo, que también saldrá del partido y buscará crear su propio movimiento político.

