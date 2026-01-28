Las horas de infarto en la campaña de Iván Cepeda: en menos de una semana, el CNE definirá si está o no inhabilitado; este miércoles será definitivo

Iván Cepeda, el candidato al que actualmente sonríen las encuestas, se juega el futuro de su campaña presidencial en el Consejo Nacional Electoral, que definirá desde este miércoles 28 de enero si podrá hacer parte de la consulta Frente por la Vida, la cual busca que la izquierda y sectores progresistas lleguen unidos a la primera vuelta presidencial.

Cepeda quiere medirse en la consulta Frente por la Vida, en la que también están el exembajador Roy Barreras, el exgobernador Camilo Romero y Daniel Quintero (o su esposa, Diana Osorio). Por eso, se inscribió este martes 27 de enero ante la Registraduría.

El problema es que su inscripción recibió la oposición de varios sectores: al menos cuatro demandas llegaron a la secretaría del Consejo Nacional Electoral en la noche de este martes, en las que se pide revocar su inscripción.

Todos coinciden en que estaría inhabilitado porque fue ganador, en octubre de 2026, de la consulta “interpartidista” del Pacto Histórico, y no podría hacer parte de otra consulta, ya que la Ley 1475, en su Artículo 7, lo prohíbe.

El artículo señala que quienes hubieren participado como precandidatos “quedarán inhabilitados para inscribirse como candidatos en cualquier circunscripción dentro del mismo proceso electoral, por partidos, movimientos, grupos significativos de ciudadanos o coaliciones distintas”.

Iván Cepeda y el Consejo Nacional Electoral. Foto: API

Cepeda argumenta que tiene vía libre para participar en el Frente por la Vida, porque la consulta del Pacto Histórico del 26 de octubre de 2025, en la que resultó ganador con más de 1.500.000 votos frente a la exministra Carolina Corcho y Daniel Quintero, fue “partidista”. Esto, según él, se debe a que inicialmente la Unión Patriótica y el Partido Comunista renunciaron a la consulta, y finalmente él y Corcho compitieron por el Polo Democrático.

Otros juristas tienen un concepto diferente e insisten en que ambas consultas son “interpartidistas”.

SEMANA conoció que, con la inscripción de Iván Cepeda en la nueva consulta ante la Registraduría, los nueve magistrados del CNE podrán tomar una decisión de fondo.

Este miércoles, en el orden del día, los togados le pedirán al presidente Cristian Quiroz que priorice las respuestas a las demandas y a la carta enviada al CNE por el procurador Gregorio Eljach, el registrador Hernán Penagos y el contralor Carlos Hernán Rodríguez, en la que solicitaron al tribunal electoral fijar con urgencia una postura jurídica sobre el caso Cepeda.

Lo más probable es que este miércoles se definan los ponentes de cada una de las demandas y se determine si se unifican o se estudian por separado. Y el próximo martes, 3 de febrero, se decidirá la suerte de Iván Cepeda.

Iván Cepeda desde Valledupar. Foto: Iván Cepeda

No obstante, hay magistrados que estiman que la decisión debería tomarse esta semana, aunque las sesiones se extiendan hasta altas horas de la noche.

Al fin y al cabo, la Registraduría tiene urgencia de conocer si Iván Cepeda puede seguir adelante en la consulta del Frente por la Vida, porque las elecciones serán el 8 de marzo y los tarjetones deben estar impresos en la primera semana de febrero. No se puede olvidar que los comicios tienen un alcance internacional y el material electoral debe trasladarse a varios países donde hay colombianos aptos para votar.

SEMANA habló con varios asesores jurídicos del CNE, quienes coinciden en que Iván Cepeda está inhabilitado.

No obstante, advierten que el tribunal electoral es más político que jurídico, ya que los magistrados fueron avalados por los partidos políticos más representativos del país, y cualquier cosa puede pasar.

Iván Cepeda y Roy Barreras. Foto: AUTOR ANÓNIMO.

Si se mantiene la tendencia que votó la sanción contra los directivos de la campaña presidencial de Gustavo Petro por la violación de los topes electorales en 2022, Cepeda estaría derrotado 6-3. Sin embargo, en los pasillos del CNE se habla de varias llamadas telefónicas y reuniones presididas por personas cercanas al precandidato Roy Barreras, en las que se pide que se habilite a Iván Cepeda y se le permita competir en la consulta.

La razón obedece a que Barreras cree tener los respaldos suficientes en las regiones para derrotar al político de izquierda y quedarse con su apoyo en la primera vuelta presidencial.

El tiempo corre, y las próximas horas serán definitivas para Cepeda y la izquierda en Colombia de cara a 2026.