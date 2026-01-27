Confidenciales

Katherine Miranda anuncia que demandará inscripción de candidatura de Iván Cepeda: “La ley no se tuerce”

La representante dejó en claro que las normas se tienen que cumplir como sea.

Redacción Confidenciales
27 de enero de 2026, 8:12 p. m.
Katherine Miranda e Iván Cepeda.
Katherine Miranda e Iván Cepeda. Foto: Foto 1: Semana / Foto 2: Colprensa

La congresista Katherine Miranda, a través de sus redes sociales, anunció que demandará la inscripción de la candidatura de Iván Cepeda. La decisión la tomó después de que se confirmara, aunque todavía falta el concepto del CNE, que el senador estará en la consulta Frente por la Vida.

"La ley no se tuerce, no se acomoda y no se negocia para favorecer a nadie. En democracia no vale todo, y menos cuando se pretende pasar por encima de las reglas para imponer candidaturas“, dijo en su cuenta de X.

La representante a la Cámara por Alianza Verde confirmó que hará el respectivo procedimiento este mismo martes, por lo que se espera que en las próximas horas entregue nueva información al respecto.

“Las normas se cumplen, les gusten o no“, añadió.

