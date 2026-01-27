POLÍTICA

Iván Cepeda: en cascada llegarán al CNE las demandas de su inscripción al Frente por la Vida; varios demandantes ya anunciaron acciones legales

El Consejo Nacional Electoral tendrá que pronunciarse con urgencia porque las consultas serán el próximo 8 de marzo.

Redacción Semana
27 de enero de 2026, 8:08 p. m.
Iván Cepeda durante un evento en Tierralta, Córdoba
Iván Cepeda durante un evento en Tierralta, Córdoba Foto: Tomada de @IvanCepedaCast

Horas después de que el precandidato presidencial por el Pacto Histórico, Iván Cepeda, hiciera pública su inscripción a la consulta del Frente por la Vida, que promete escoger a un candidato único de la izquierda y el progresismo el próximo8 de marzo, sus opositores no se hicieron esperar.

Y anunciaron lo que ya no era un secreto: demandarán ante el Consejo Nacional Electoral su inscripción a la consulta.

Argumentarán que él participó en la consulta “interpartidista” del 26 de octubre entre la exministra, Carolina Corcho, y el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, y ahora busca participar en otra. Y, según la ley, no se puede competir en dos consultas en un mismo proceso electoral.

Katherine Miranda congresista y aspirante al Senado Foto: Guillermo Torres / Semana

La congresista de la Alianza Verde, Katherine Miranda, hoy opositora a Gustavo Petro, pese a que fue su jefe de debate en Bogotá, en el 2022, anunció medidas contra Cepeda en el tribunal electoral.

