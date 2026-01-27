Iván Cepeda: en cascada llegarán al CNE las demandas de su inscripción al Frente por la Vida; varios demandantes ya anunciaron acciones legales

Horas después de que el precandidato presidencial por el Pacto Histórico, Iván Cepeda, hiciera pública su inscripción a la consulta del Frente por la Vida, que promete escoger a un candidato único de la izquierda y el progresismo el próximo8 de marzo, sus opositores no se hicieron esperar.

Y anunciaron lo que ya no era un secreto: demandarán ante el Consejo Nacional Electoral su inscripción a la consulta.

Argumentarán que él participó en la consulta “interpartidista” del 26 de octubre entre la exministra, Carolina Corcho, y el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, y ahora busca participar en otra. Y, según la ley, no se puede competir en dos consultas en un mismo proceso electoral.

Katherine Miranda congresista y aspirante al Senado Foto: Guillermo Torres / Semana

La congresista de la Alianza Verde, Katherine Miranda, hoy opositora a Gustavo Petro, pese a que fue su jefe de debate en Bogotá, en el 2022, anunció medidas contra Cepeda en el tribunal electoral.

“La ley no se tuerce, no se acomoda y no se negocia para favorecer a nadie. En democracia no vale todo, y menos cuando se pretende pasar por encima de las reglas para imponer candidaturas. Hoy presentaremos la demanda a la inscripción de la candidatura de Ivan Cepeda. Las normas se cumplen, les gusten o no”, escribió Miranda en sus redes sociales.

Hernán Penagos Registrador nacional Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

Otra demanda será presentada por el abogado Nicolás Farfán, exregistrador delegado en lo electoral, quien le envió anticipadamente una carta, a comienzos de enero de 2026, al registrador Hernán Penagos, donde le pidió que no permita la inscripción de Cepeda porque, según él, un colombiano no puede participar en dos consultas “interpartidistas” en un mismo proceso electoral.

Cepeda argumenta que la consulta del 26 de octubre de 2025 fue “partidista” porque el Polo Democrático avaló su aspiración y la de la exministra Carolina Corcho, pero a juicio del exregistrador Farfán, fue “interpartidista” porque en la inscripción inicial hizo parte la Unión Patriótica y el Partido Comunista.

Iván Cepeda y el Consejo Nacional Electoral. Foto: API

Recordó que el 8 de octubre de 2025 el registrador delegado en lo electoral, Jaime Hernando Suárez, informó, a través de un comunicado de prensa, que “la consulta (del 26 de octubre de 2025), donde participó Iván Cepeda, fue solicitada por varios partidos políticos, los cuales, dentro del término legal, es decir, el 26 de septiembre, ratificaron su intención de realizarla e inscribieron sus candidatos. Por lo tanto, la inscripción no es consecuencia de la medida provisional en sede de tutela, sino de la solicitud de los partidos Polo Democrático Alternativo, Unión Patriótica y Comunista Colombiano”.

A juicio de Farfán Name, la consulta del 26 de octubre, cuando Cepeda superó 1.500.000 votos, fue interpartidista y, por tanto, el líder de izquierda no podría volver a postular su nombre en la consulta interpartidista del 8 de marzo.

El registrador nacional, Hernán Penagos; el procurador Gregorio Eljach, y el contralor, Carlos Hernán Rodríguez, le pidieron al Consejo Nacional Electoral que conceptúe anticipadamente si Cepeda está habilitado para participar en el Frente Amplio.

No obstante, el CNE responderá este miércoles con prudencia porque los nueve magistrados no quieren que los recusen cuando lleguen las demandas formales contra la inscripción de Cepeda y deban tomar una decisión de fondo.