“El populismo radical está unido en torno al heredero de Petro”: Abelardo de la Espriella sobre encuesta en la que gana Iván Cepeda

El candidato asegura que solo su candidatura podrá derrotar a la carta del gobierno para la Presidencia.

Redacción Semana
19 de enero de 2026, 12:25 p. m.
Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, candidatos presidenciales
Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, candidatos presidenciales Foto: SEMANA

Con un corto mensaje, el candidato Abelardo de la Espriella respondió a la encuesta publicada por Noticias RCN en la noche del domingo. Allí, el ‘Tigre’ queda en segundo lugar, detrás de Iván Cepeda.

“Todas las encuestas han sido claras. Gracias a Dios, mi candidatura es la única que puede enfrentar y derrotar a la peor amenaza que ha tenido Colombia en toda su historia: Iván Cepeda. El populismo radical está unido en torno al heredero de Petro y la narcoguerrilla”, dijo.

Y, luego, agregó: “El Tigre es un fenómeno popular; la unidad verdadera es con el pueblo. Aquí, siguen siendo bienvenidos todos los que se quieran unir para dar la batalla definitiva. Siendo consecuente con lo anterior, le pido encarecidamente a la manada, por enésima vez, que no se distraigan en discusiones estériles con otros candidatos y sus seguidores. El único enemigo es Cepeda; la pelea es con él, concentrémonos. ¡Este año, Colombia gana! ¡Humildad y mucho más trabajo! ¡Firme por la patria!”.

La encuesta de la firma GAD3 para Noticias RCN, cuyos resultados se divulgaron la noche de este domingo, 18 de enero, confirma la disputa entre Iván Cepeda (30 %) y Abelardo de la Espriella (22 %) en la competencia por la Presidencia de la República.

