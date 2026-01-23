Política

Presentan solicitud para que Iván Cepeda no pueda participar en la consulta del Pacto Amplio: insisten en que estaría inhabilitado

La alternativa que tendría el candidato sería ir solo a la primera vuelta.

Redacción Semana
23 de enero de 2026, 2:47 p. m.
Iván Cepeda podría estar inhabilitado de ese proceso por haber hecho parte de la consulta del 26 de octubre.
Iván Cepeda podría estar inhabilitado de ese proceso por haber hecho parte de la consulta del 26 de octubre. Foto: NELSON CÁRDENAS

El camino de Iván Cepeda para participar en la consulta del Pacto Amplio, el próximo 8 de marzo, cada vez parece más enredado. SEMANA conoció una solicitud que fue presentada por Nicolás Farfán Namén, abogado y exregistrador delegado en materia electoral.

Según le explicó Farfán a esta revista, presentó este recurso ante la Registraduría para que se niegue la solicitud de Cepeda para participar en ese proceso.

“Que se rechace con base en las facultades que le otorga el artículo 32 de la Ley 1475 de 2011 a la Registraduría para rechazar las inscripciones en dos casos”, afirmó.

Iván Cepeda
Iván Cepeda quiere ser el nuevo inquilino de la Casa de Nariño. Foto: NELSON CARDENAS

El abogado mencionó que uno de esos casos es cuando se inscribe a un candidato por un partido o coalición distinta a la que celebró la consulta, que es la que Farfán considera que se podría presentar. El otro, cuando se inscribe a un candidato distinto al que ganó la consulta, que en este caso no sería viable.

“Esta es la causal que le estoy diciendo a los registradores que deben activar porque, recuérdese, el doctor Cepeda participó en una consulta popular interpartidista del 26 de octubre que la solicitaron el partido UP, el Polo y el Partido Comunista”, afirmó Farfán.

Iván Cepeda estaría inhabilitado para participar de la consulta del Frente Amplio, según uno de los conceptos de la MOE

Según el exregistrador, posteriormente, esos tres partidos se fusionaron en lo que se conoce como el partido Pacto Histórico, por lo que las consecuencias de la unión derivan en que la colectividad tiene derechos y deberes políticos, entre los que se encuentra la obligación de respetar los resultados de la pasada consulta.

En ese sentido, el camino que le quedaría a Cepeda, según Farfán, es que se vaya solo a la primera vuelta; de lo contrario, podría terminar afectando y deslegitimando todo el proceso del Pacto Amplio.

Registraduría Nacional del Estado Civil Bogota feb 4 del 2022 Foto : Guillermo Torres Reina / Semana
Registraduría Nacional del Estado Civil. Foto: Guillermo Torres /Semana

“Si el doctor Cepeda resulta ganador de la consulta de marzo, él se tiene que inscribir por una coalición diferente a la del 26 de octubre, y eso está prohibido”, mencionó Farfán.

Asimismo, existe como precedente el rechazo que ya le aplicaron a Daniel Quintero, a quien no le permitieron inscribir su comité por firmas. Quintero no pudo participar en ese proceso por el mismo motivo: había quedado inscrito en la consulta del Pacto Histórico.

Aunque Cepeda quede avalado como candidato para participar en la consulta del Pacto Amplio, el senador podría ser sujeto de demandas posteriores que podrían afectar, incluso, a toda la alianza, porque podría manchar ese proceso.

De hecho, Farfán aseguró que este es el primer recurso que presenta y espera que prospere; de lo contrario, radicará otra solicitud posterior para que no se valide la candidatura de Cepeda por la vía del Pacto Amplio. El Consejo Nacional Electoral (CNE) tendrá la última palabra.

