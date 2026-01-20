Política

Rumores de una posible inhabilidad en la candidatura de Iván Cepeda lo llevaron a advertir “presiones” para evitar su participación en la consulta de marzo

Cepeda, en un comunicado de prensa, dijo que está “totalmente habilitado” para participar en la consulta.

Redacción Semana
21 de enero de 2026, 12:53 a. m.
El candidato presidencial por el Pacto Histórico, Iván Cepeda, junto a diferentes miembros de la bancada.
El candidato presidencial por el Pacto Histórico, Iván Cepeda, junto a diferentes miembros de la bancada. Foto: Colprensa - Catalina Olaya

El precandidato a la Presidencia por el Pacto Histórico, Iván Cepeda, advirtió en la noche de este martes, 20 de enero, presiones para evitar su participación en la consulta del Pacto Amplio el 8 de marzo de 2026, en la que se escogerá al candidato único de la izquierda y sectores progresistas.

Durante el primer encuentro regional de mujeres, realizado en el sur del país, el candidato presidencial ratificó que “está plenamente habilitado” para participar en la consulta interpartidista y que no permitirá ninguna violación a sus derechos políticos.

No
Iván Cepeda en medio de su campaña a la Presidencia. Foto: No

“Algunos medios de comunicación comienzan a plantear desde ya la posibilidad de que mi inscripción para la consulta sea impugnada por el Consejo Nacional Electoral. Hemos advertido desde el Pacto Histórico y desde mi campaña que una decisión de esa naturaleza configuraría una clara violación de nuestros derechos a la participación política”, dijo.

Explicó que la consulta del 26 de octubre de 2025, que realizó el Pacto Histórico, “tenía un carácter partidista y no interpartidista como se ha pretendido presentar esta consulta. No solamente eso, en ella participamos más de 2.700.000 personas, de las cuales 1.500.000 votaron para que yo fuera el candidato del Pacto Histórico”, señaló Cepeda.

SEMANA conoció que, al menos hasta este 20 de enero, no hay en el Consejo Nacional Electoral (CNE) demandas en contra de la inscripción de Iván Cepeda a la consulta porque no se ha formalizado.

Iván Cépeda reapareció para defender a Venezuela
El precandidato presidencial Iván Cepeda. Foto: Semana

No obstante, en la oposición hay voces que coinciden en que él tendría que participar directamente en la primera vuelta presidencial, en mayo de 2026, porque ya hizo parte de una consulta en octubre del año pasado y la ley no lo permite.

El caso de Cepeda, a juicio de varios sectores políticos, es similar al de Daniel Quintero, a quien la Registraduría no inscribió, en su momento, porque había participado en una consulta.

En ese momento, el magistrado y presidente del CNE, Altus Baquero, recordó el Artículo 7.º de la Ley 1475 de 2011, que señala: “Quienes hubieren participado como precandidatos quedarán inhabilitados para inscribirse como candidatos en cualquier circunscripción dentro del mismo proceso electoral, por partidos, movimientos, grupos significativos de ciudadanos o coaliciones distintas”.

Cepeda tiene sus propios argumentos y los expondrá si, eventualmente, demandan su inscripción a la consulta.

Iván Cepeda
Bogotá, octubre 22 de 2025. El senador y precandidato presidencial Iván Cepeda realizó el cierre de su campaña. (Colprensa - Catalina Olaya) Foto: COLPRENSA

“De impedirse la participación en la consulta, significaría de una manera absolutamente clara y abierta una violación a nuestros derechos políticos y, por supuesto, motivaría la movilización del Pacto Histórico y las respuestas de carácter jurídico y político que nosotros consideramos son adecuadas ante una eventual violación de nuestros derechos”, afirmó Cepeda.

Y remató: “Nosotros los podemos derrotar en las urnas; ellos nos quieren derrotar con trampas. Esa es la diferencia de la política que hacemos: nosotros no mentimos, no distorsionamos, no torcemos la realidad”.

