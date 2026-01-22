Política

Iván Cepeda estaría inhabilitado para participar de la consulta del Frente Amplio, según uno de los conceptos de la MOE

El Consejo Nacional Electoral (CNE) deberá determinar si el candidato de izquierda está habilitado para hacer parte de ese proceso.

Redacción Semana
22 de enero de 2026, 4:36 p. m.
Iván Cepeda participó de una consulta el pasado 26 de octubre.
Iván Cepeda participó de una consulta el pasado 26 de octubre.

En la opinión pública se ha generado todo un debate sobre si Iván Cepeda, el candidato del Pacto Histórico, estaría inhabilitado para participar en la consulta del Frente Amplio del 8 de marzo.

Uno de los conceptos jurídicos que tiene la Misión de Observación Electoral (MOE) es que el senador estaría inhabilitado para hacer parte de ese proceso.

Según explicó Frey Alejandro Muñoz, subdirector de la MOE, por una interpretación de la Ley 1475, en su capítulo 7, las personas que se presenten como precandidatas a una consulta “se obligan a los resultados de la misma”, que es “ser candidato para la elección a la cual fueron presentados”.

Frey Alejandro Muñoz Castillo es el Subdirector de la Misión de Observación Electoral, abogado y administrador público,
Frey Alejandro Muñoz, subdirector de la MOE.

“En este caso sería candidato a las elecciones presidenciales, motivo por el cual no podría ser candidato para otra consulta dado que ya es candidato”, afirmó Muñoz.

Según dijo, quienes tienen ese concepto se basan en que la tarjeta electoral del 26 de octubre decía que los precandidatos se presentaban para una consulta “presidencial” eligiendo una de las candidaturas.

“Indica por esta ley que una persona que se presentó como precandidata no puede presentarse por parte de otra organización política ni a otra elección”, agregó Muñoz.

La MOE está a la espera de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) defina si Cepeda estaría inhabilitado, pero primero deberá aclararse la inscripción de las candidaturas a las consultas, para lo cual hay plazo hasta el próximo 6 de febrero.

Asimismo, otra de las vías que tendría este proceso es que se podrían presentar revocatorias de inscripción que deberán presentarse entre esa fecha y las elecciones del 8 de marzo para que el CNE tome una decisión de fondo.

iván cepeda Candidato presidencial del Pacto Histórico
Iván Cepeda ganó la consulta del Pacto Histórico.

“Si no se toma una decisión por parte del CNE y los resultados de la consulta siguieran dando como candidato a Cepeda, posiblemente, ante la inscripción de la candidatura para las elecciones del 31 de mayo, podrían estar sujetas a acciones de revocatoria e inscripción y el CNE podría pronunciarse en esa otra etapa del proceso electoral”, explicó el subdirector de la MOE.

A pesar de eso, hay otro concepto que tiene la misma Misión de Observación Electoral y es que Cepeda no estaría inhabilitado porque la primera consulta del Pacto habría sido partidista, en la que, dentro de los estatutos internos de esa colectividad, decidieron convocar a unas elecciones para presentarse el 8 de marzo a la consulta del Frente Amplio.

En ese sentido, se tratará de las diferentes interpretaciones jurídicas y las decisiones que pueda tomar el organismo electoral en las próximas semanas.

Iván Cepeda estaría inhabilitado para participar de la consulta del Frente Amplio, según uno de los conceptos de la MOE

