Vicky Dávila pide a los candidatos a la Presidencia revelar su estado de salud y envía un mensaje a Iván Cepeda: “Vamos a decirle la verdad al país”

A cuatro meses de la primera vuelta presidencial, la precandidata Vicky Dávila les pidió a todos los aspirantes a la Presidencia que informen a los colombianos sobre su verdadero estado de salud.

Lo hizo porque, a su juicio, la condición médica de cada competidor debe ser de conocimiento público, ya que quien gane la Presidencia y suceda a Gustavo Petro el 7 de agosto de 2026 debe gozar de buenas condiciones para dirigir al país durante los próximos cuatro años.

“No es justo que un país, que millones de colombianos, estén engañados por ningún candidato. Si usted tiene una enfermedad grave que le puede impedir en el futuro ejercer sus funciones, que le implique, de pronto, abandonar el cargo o, sencillamente, morirse en medio de ese encargo de la Presidencia, usted lo tiene que decir”, dijo en una entrevista que concedió a La FM.

Iván Cepeda durante un evento en Tierralta, Córdoba Foto: Tomada de @IvanCepedaCast

Dávila reconoció que este, sin duda, es un tema sensible en un país como Colombia. “No, en Estados Unidos. Allí y en los países más avanzados, la gente entiende que no puede poner sus intereses sobre los intereses de una nación”, afirmó.

Por eso, les envió un mensaje a los candidatos: “Les digo a todos, a Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella, Sergio Fajardo, a todos los que estamos en la consulta, a Claudia López, a Roy Barreras: vamos a decirle la verdad al país. Digámosles a los colombianos si tenemos una enfermedad grave”.

La reconocida periodista empezó por ella misma y, sin tapujos, reveló su condición de salud: “Gracias a Dios soy una mujer sana. Tomo unas pastillitas para la gastritis porque con tanta cosa uno vive con acidez. Gracias a Dios, hasta ahora, no tengo problemas de salud”, afirmó.

A renglón seguido, la precandidata le preguntó directamente a Iván Cepeda sobre su condición médica: “Iván, a raíz de todos esos rumores que hay hoy en Colombia sobre su estado de salud, que llevaron incluso a circular un comunicado viejo, creo que de 2022 o antes, sobre su estado de salud: ¿Está bien? ¿Le ha regresado la enfermedad que usted le comunicó al país en años pasados? Esto es importante. Hay que quitarle los tapujos, los mitos, y decir la verdad”, recomendó.

El precandidato presidencial Iván Cepeda. Foto: Carlos Julio Martínez

Dávila reiteró que está sana, pero dejó claro que, si en medio de las elecciones padece alguna enfermedad, “se lo haré saber al país y me haré a un lado. Colombia necesita, con tantos retos, a una persona sana que pueda llevar a cabo un encargo tan superior, tan supremo, que es la Presidencia de la República”.

Las dudas sobre el estado de salud de Cepeda surgieron luego de que la izquierda divulgara un video en el que el hoy senador del Pacto Histórico se observa caminando despacio, encorvado y sujetándose, con dificultad, el estómago con una de sus manos.

Vicky Dávila le planteó a Iván Cepeda una pregunta sobre su estado de salud. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

Según la Silla Vacía, a Cepeda le diagnosticaron en fase temprana un cáncer de colon, “del que se recuperó luego de someterse a procedimientos quirúrgicos y a quimioterapias exigentes. Estuvo bien hasta junio de 2021, cuando le detectaron una lesión cancerígena en el hígado. Se sometió a quimios todo ese semestre hasta enero de 2022, cuando le extirparon la lesión que tenía”.