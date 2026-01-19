El silencio de la SAE ante grave denuncia de reunión política en uno de sus predios en el Atlántico: eran simpatizantes de Iván Cepeda

Desde el sábado 17 de enero, cuando SEMANA reveló el uso con fines políticos de una finca denominada El Hatillo, ubicada en Baranoa, Atlántico, y que estaba bajo administración de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), la entidad ha guardado silencio frente a estos graves hechos.

Esta revista se comunicó este lunes, 19 de enero, con el equipo de prensa de la entidad; sin embargo, precisaron que hasta el momento no había un pronunciamiento oficial y que se encontraban a la espera de instrucciones desde la Dirección de la SAE.

En la denuncia realizada por este medio se expone cómo el sábado 10 de enero, en las instalaciones de ese predio, se llevó a cabo un evento con fines políticos, al que asistió Jaime Santamaría, candidato a la Cámara de Representantes, e incluso personas que vestían camisetas del candidato presidencial Iván Cepeda.

Política en predios SAE Foto: SUMINISTRADO A SEMANA

Y es que todo esto no se trató de una reunión discreta ni privada. Un afiche de convocatoria que circuló públicamente señalaba que el objetivo del encuentro era la “conformación del comité agrario de campaña Iván Presidente”. Además, en la misma pieza gráfica se indicaba que los convocantes eran integrantes del equipo agrario del Pacto Histórico.

SEMANA logró establecer que el predio, identificado con el folio de matrícula inmobiliaria 040-16424, perteneció al empresario asesinado Julio César Polanía, señalado por las autoridades de haber tenido nexos con estructuras paramilitares en esa zona del Caribe y, presuntamente, vínculos con la banda criminal de Los Costeños, organización que adelanta negociaciones de paz con el Gobierno Petro.

Tras su incautación, la finca quedó bajo administración provisional de la Asociación Agraria, Campesina, Pescadores, Artesanas y Étnica (Asoagro), cuyo representante legal es Nelson Viloria Larios.

Reunión política en apoyo a Iván Cepeda, candidato a la Presidencia Foto: SEMANA

Ante estos hechos, este medio buscó a Viloria Larios, quien negó que el evento tuviera fines políticos. “No, del Pacto Histórico, no. Fue un evento de reforma agraria. No tiene nada que ver con el Pacto Histórico”, aseguró inicialmente.

Luego, al ser confrontado con las publicaciones en redes sociales y con las referencias explícitas a Iván Cepeda y su campaña presidencial, el administrador del predio ofreció otra explicación.

“Lo que se hizo fue analizar las políticas actuales de reforma agraria y hacer un análisis comparativo con la propuesta de reforma agraria de Iván Cepeda, porque de los otros candidatos no conocemos propuestas sobre ese tema. Pero no fue un evento del Pacto Histórico”, sostuvo.

Entretanto, el candidato presidencial Iván Cepeda sostuvo que no tenía conocimiento del evento y que para esa fecha se encontraba en España.