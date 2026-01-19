Nación

El silencio de la SAE ante grave denuncia de reunión política en uno de sus predios en el Atlántico: eran simpatizantes de Iván Cepeda

El evento fue divulgado por las redes sociales del Pacto Histórico en el Atlántico.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Gabriel Salazar López

Gabriel Salazar López

19 de enero de 2026, 5:08 p. m.
Evento político en una finca en poder de la SAE
Evento político en una finca en poder de la SAE Foto: Capturas de pantallas del evento en Baranoa, Atlántico.

Desde el sábado 17 de enero, cuando SEMANA reveló el uso con fines políticos de una finca denominada El Hatillo, ubicada en Baranoa, Atlántico, y que estaba bajo administración de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), la entidad ha guardado silencio frente a estos graves hechos.

Esta revista se comunicó este lunes, 19 de enero, con el equipo de prensa de la entidad; sin embargo, precisaron que hasta el momento no había un pronunciamiento oficial y que se encontraban a la espera de instrucciones desde la Dirección de la SAE.

En la denuncia realizada por este medio se expone cómo el sábado 10 de enero, en las instalaciones de ese predio, se llevó a cabo un evento con fines políticos, al que asistió Jaime Santamaría, candidato a la Cámara de Representantes, e incluso personas que vestían camisetas del candidato presidencial Iván Cepeda.

Katherine Miranda estalla contra Iván Cepeda por polémica sobre finca de la SAE que fue usada para reunión: “Qué descaro”
Política en predios SAE
Política en predios SAE Foto: SUMINISTRADO A SEMANA

Y es que todo esto no se trató de una reunión discreta ni privada. Un afiche de convocatoria que circuló públicamente señalaba que el objetivo del encuentro era la “conformación del comité agrario de campaña Iván Presidente”. Además, en la misma pieza gráfica se indicaba que los convocantes eran integrantes del equipo agrario del Pacto Histórico.

Nación

No hay acuerdo entre gobernadores de Colombia y Gobierno Petro por decretos de la Emergencia Económica

Barranquilla

Asesinan frente a su pequeño hijo a reconocido oftalmólogo durante un intento de robo en Barranquilla: “Ese es mi papá”

Barranquilla

Soldados desatan una fuerte batalla campal dentro de un batallón en Atlántico: hay varios heridos y todo quedó registrado en video

Barranquilla

Asesinan a estudiante del Sena en Barranquilla: así fue el impresionante ataque de criminales

Nación

Cancelan traslados a Barranquilla de temidos cabecillas de Los Pepes y Los Costeños

Nación

Los secretos detrás del fallido traslado de capos a Barranquilla: hay crisis en diálogos y posibles acuerdos exprés en época electoral

Barranquilla

Alcaldía de Barranquilla anunció medidas para el duelo de la Superliga entre Junior y Santa Fe

Gente

Barranquilla se desbordó: el Bando 2026 encendió oficialmente el Carnaval más grande del Caribe

Gente

700 artistas, música y color: así arranca el Carnaval de Barranquilla con la Coronación de los Reyes del Carnaval de los Niños

SEMANA logró establecer que el predio, identificado con el folio de matrícula inmobiliaria 040-16424, perteneció al empresario asesinado Julio César Polanía, señalado por las autoridades de haber tenido nexos con estructuras paramilitares en esa zona del Caribe y, presuntamente, vínculos con la banda criminal de Los Costeños, organización que adelanta negociaciones de paz con el Gobierno Petro.

Tras su incautación, la finca quedó bajo administración provisional de la Asociación Agraria, Campesina, Pescadores, Artesanas y Étnica (Asoagro), cuyo representante legal es Nelson Viloria Larios.

Escándalo electoral: una finca en poder de la SAE fue usada para una reunión política por parte de simpatizantes del candidato Iván Cepeda
ED 2269
Reunión política en apoyo a Iván Cepeda, candidato a la Presidencia Foto: SEMANA

Ante estos hechos, este medio buscó a Viloria Larios, quien negó que el evento tuviera fines políticos. “No, del Pacto Histórico, no. Fue un evento de reforma agraria. No tiene nada que ver con el Pacto Histórico”, aseguró inicialmente.

Luego, al ser confrontado con las publicaciones en redes sociales y con las referencias explícitas a Iván Cepeda y su campaña presidencial, el administrador del predio ofreció otra explicación.

“Lo que se hizo fue analizar las políticas actuales de reforma agraria y hacer un análisis comparativo con la propuesta de reforma agraria de Iván Cepeda, porque de los otros candidatos no conocemos propuestas sobre ese tema. Pero no fue un evento del Pacto Histórico”, sostuvo.

Entretanto, el candidato presidencial Iván Cepeda sostuvo que no tenía conocimiento del evento y que para esa fecha se encontraba en España.

Más de Barranquilla

Reunión entre el Gobierno nacional y gobernadores de Colombia.

No hay acuerdo entre gobernadores de Colombia y Gobierno Petro por decretos de la Emergencia Económica

Evento política en una finca en poder de la SAE.

El silencio de la SAE ante grave denuncia de reunión política en uno de sus predios en el Atlántico: eran simpatizantes de Iván Cepeda

El ataque ocurrió en la intersección de la Calle 48 con Carrera 109, en el barrio Bochalema, al sur de Cali.

Asesinan frente a su pequeño hijo a reconocido oftalmólogo durante un intento de robo en Barranquilla: “Ese es mi papá”

Batalla campal entre soldados en Atlántico.

Soldados desatan una fuerte batalla campal dentro de un batallón en Atlántico: hay varios heridos y todo quedó registrado en video

Instalaciones de Medicina legal en Barranquilla.

Asesinan a estudiante del Sena en Barranquilla: así fue el impresionante ataque de criminales

Digno Palomino y Jorge Díaz.

Cancelan traslados a Barranquilla de temidos cabecillas de Los Pepes y Los Costeños

ED 2269

Los secretos detrás del fallido traslado de capos a Barranquilla: hay crisis en diálogos y posibles acuerdos exprés en época electoral

Autoridades reunidas analizando la seguridad para el compromiso deportivo.

Alcaldía de Barranquilla anunció medidas para el duelo de la Superliga entre Junior y Santa Fe

Jorge Díaz Alias Castor Los Costeños

El temible alias Castor, de Los Costeños, envía carta y dice que sigue buscando la paz, aunque frenaron su traslado a Barranquilla

-

Este el precio del pasaje para buses intermunicipales entre Barranquilla y poblaciones aledañas en 2026

Noticias Destacadas