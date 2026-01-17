Katherine Miranda estalla contra Iván Cepeda por polémica sobre finca de la SAE que fue usada para reunión: “Qué descaro”

La congresista Katherine Miranda estalló en contra de Iván Cepeda y el petrismo tras la polémica que se desató por usar un predio que está en poder de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para llevar a cabo una reunión.

Se trata de la finca El Hatillo, ubicada en el municipio de Baranoa, que está con medida cautelar y, pese a esto y presuntamente desconociendo la ley, ya que está prohibido, se usó para un acto político.

Por medio de sus redes sociales, la representante a la Cámara por Alianza Verde se fue de frente contra del candidato del Pacto Histórico. “Casas del narcotráfico ahora convertidas en sedes de campaña del petrismo”, dijo.

“Bienes incautados, con restricciones legales, usados para hacer política. El cambio prometía ética, pero terminó usando hasta la finca de los narcos”, añadió.

En el mensaje, que envió por medio de un video, le recordó a Cepeda que los “bienes del Estado no son cuarteles de campaña”. Además, calificó lo sucedido como un “descaro”.

De esta forma, la congresista se sumó a las fuertes críticas que están llegando por el evento que se llevó a cabo en la finca, pese a que está en poder de la SAE.