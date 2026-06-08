Katherine Miranda anunció su voto por Abelardo de la Espriella en segunda vuelta: “Esta elección no es entre izquierda y derecha”

Katherine Miranda, representante a la Cámara de la Alianza Verde, anunció que votará por Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo en segunda vuelta presidencial. La congresista, que apoyó a la candidata Paloma Valencia en los pasados comicios, aseguró que no es una elección de “ideologías”.

“Durante cuatro años denuncié cómo destruían la salud de millones de colombianos, durante cuatro años denuncié también cómo la meritocracia fue reemplazada por la politiquería en este gobierno. Durante cuatro años denuncié también la corrupción, los abusos de poder y los ataques del gobierno contra quienes pensamos diferente”, dijo Miranda.

Y agregó que no fue “una simple espectadora en este gobierno, yo hice control político”.

Katherine Miranda, representante a la Cámara de la Alianza Verde, anunció su voto por Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo en segunda vuelta: “Voy a votar por defender la Constitución”. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/UELw5pSzhD — Revista Semana (@RevistaSemana) June 9, 2026

Por esa razón, la congresista aseguró que lo responsable es hacer público su voto.

“Esta elección claramente no es entre izquierda y derecha, tampoco es una lucha de clases, como lo quieren hacer ver. Tampoco es una pelea entre ricos y pobres. Esta elección realmente es entre quienes creemos que el poder debe tener límites y quienes creen que pueden concentrarlo cada vez más", manifestó, recalcando que no vota “por un nombre ni por una ideología”.

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“Voy a votar por defender la Constitución Política. Voto porque se respeten las decisiones de las cortes, voto por la independencia de las instituciones, voto por la autonomía del Banco de la República. Yo también voy a votar porque la meritocracia vuelva a importar en el servicio público. Voto porque nadie esté por encima de la ley”, sostuvo en el video.

Y aseguró que no es tan “ingenua” de creer que van a respetar todo lo anterior: “Yo no les creo, así se lo tatúen en la frente”.

Finalmente, la congresista de la Alianza Verde dijo que Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo representan “la defensa de los contrapesos democráticos”.