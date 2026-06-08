Abelardo de la Espriella destapa lista de políticos que, presuntamente, estarían comprando votos para Iván Cepeda

El candidato presidencial, Abelardo de la Espriella, hizo una transmisión en sus redes sociales para hablar sobre varios temas de la campaña presidencial que terminará el 21 de junio, fecha en la que los colombianos acudirán a las urnas para la segunda vuelta.

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Aunque habló de varios temas, llamó la atención que el aspirante presidencial dijo que la campaña de Iván Cepeda está aplicando una “estrategia que combina todas las formas de lucha” y que están inventando temas para desprestigiarlo ante los colombianos.

Por esa razón, desmintió punto por punto a los petristas y habló nuevamente de una compra de votos en la región Caribe para, según él, beneficiar a Iván Cepeda.

“Mientras en el suroccidente colombiano amenazan, en el Caribe corrompen. Que tristeza saber que en mi amada región la compra de votos impidió que un costeño ganara en primera vuelta. Es una tierra que amo y que tanto he defendido”, señaló.

Agregó que “existe una alianza con los politiqueros corruptos de siempre para comprar votos, aún le queda la segunda vuelta para no vender el honor, no traicionar la patria”.

Reiteró que toda la información la entregará al gobierno de Estados Unidos y que ese país ya tiene la lupa puesta sobre lo que está pasando en nuestro país. “Les recuerdo que el gobierno de Estados Unidos está vigilando y tiene los ojos puestos sobre los corruptos. Gracias por proteger la democracia querido subsecretario Christopher Landau”, resaltó.

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En vivo y en directo Abelardo de la Espriella dio los nombres de quienes, según él, estarían comprando votos. “Le dejo unos nombres, querido subsecretario, para que usted los tenga en el radar: Carlos Caicedo, Patricia Caicedo, Felipe Hernández, Rafael Martínez, Antonio Correa, Fernando Niño, Iván Vargas, Andrea Vargas, Eduardo Pulgar, Euclides Torres, Agmeth Escaf, Juan Carlos Muñiz, Pedro Flórez, el clan de los hermanos Calle, Mario Fernández Alcocer, Karime Cotes, Rafael Macea, Luis Ramiro Ricardo, Carlos Felipe Quintero, Martha Peralta, Johan Osorio, Musa Besaile y Luis Fernando Lobo”.

El candidato presidencial ha sido insistente en que en la región Caribe hay una operación de compra de votos que está en marcha y por eso pide al gobierno de Donald Trump que revise la información para que se les cancele las visas a estas personas y a sus familiares. Además, que sean incluidos en la Lista Clinton.

“Pensaba que no me ponía votos, pero es un tipo berraco. Ahora resulta que pone un montón de votos”, dice Abelardo de la Espriella. Foto: AFP

Él profundizó que, después de los resultados conocidos el domingo, se buscaría activar esa compra del electorado en varios departamentos de su región, y anticipó el nombre de uno de los clanes que estaría detrás de ello.

“Lo que pretenden hacer es una compra masiva de votos en la región Caribe metiendo a los hermanos Torres, que ya tienen 60.000 millones de pesos para comprar votos en el Caribe. Pretenden hacer lo que hicieron hace cuatro años, porque eso fue lo que le dio el triunfo a Petro, la compra de votos en el Caribe colombiano”, detalló el candidato presidencial.

De la Espriella concluyó que los bancos no se pueden prestar para el movimiento de efectivo en la región Caribe: “Los bancos no se pueden prestar para sacar grandes sumas de dinero en época electoral. Todo el que esté sacando grandes sumas de dinero en el Caribe colombiano es para comprar votos. Ojo con eso. Los bancos no se pueden prestar para eso”.