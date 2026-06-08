Abelardo de la Espriella a Gustavo Petro: “Debe reconocer que perdió la primera vuelta en franca lid”

El candidato Abelardo de la Espriella hizo un llamado al presidente Gustavo Petro, quien aún no reconoce los resultados de la primera vuelta presidencial, para que acepte la derrota en los pasados comicios.

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Según el aspirante independiente, la campaña de Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, entró “en pérdida” y se refirió a que aceptó tardíamente el resultado del 31 de mayo.

“Anoche Cepeda agachó por fin la cabeza. Hizo un reconocimiento tardío de los resultados electorales. Su jefe, ¿cuándo es que lo va a hacer? Están jugando al engaño del policía malo y el policía bueno. Al pueblo no lo van a engañar”, manifestó el candidato en una transmisión en vivo.

Y se refirió directamente al presidente Gustavo Petro: “Debe reconocer, de una buena vez y por todas, que perdió la primera vuelta en franca lid. Mientras no lo haga, es claro que está desconociendo el mandato del pueblo soberano en las urnas”.

“¿Hasta cuándo las instituciones, los medios, los órganos de control y la opinión pública van a seguir permitiéndole al tirano en ciernes violar la Constitución y la ley? ¿Hasta que se robe la democracia?“, preguntó De la Espriella.

El candidato aseguró, además, que existe un plan de endilgarle apoyos políticos de partidos y figuras cuestionadas, que según él, verdaderamente están con la campaña de Cepeda.

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“Seguiré rechazando esos apoyos envenenados por la politiquería de siempre. No es no. El desespero los traiciona. Un día se rasgan las vestiduras porque nuestro equipo de patriotas usa la camiseta de la Selección Colombia”, indicó.

En el anuncio de este lunes festivo, en una transmisión en redes sociales, el candidato presidencial aseguró que se está llevando a cabo un plan para asesinarlo, así como dijo que, desde la campaña contraria, se busca acusarlo de fabricar un “autoatentado”.