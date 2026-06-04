No le creen al petrismo: “Petro seguirá con su constituyente, independientemente de lo que diga su candidato Cepeda”

Con el objetivo de buscar los votos necesarios para el candidato Iván Cepeda de cara a la segunda vuelta del próximo 21 de junio, el gobierno del presidente Gustavo Petro desistió del proyecto para modificar la Constitución Política, es decir, echó para atrás la idea de una constituyente.

Sin embargo, hay quienes dudan de que ese anuncio del petrismo sea cierto y, por el contrario, consideran que se trataría de una propuesta populista para intentar ganar las elecciones.

Cuando Petro juró sobre mármol que no convocaría a Constituyente: Tras el incumplimiento, él e Iván Cepeda prometen en campaña que ahora sí es verdad

Entre quienes se pronunciaron, está la representante a la Cámara Katherine Miranda, quien compartió un duro mensaje a través de su cuenta en X.

“Traducción: Petro seguirá con su constituyente, independientemente de lo que diga su candidato Cepeda. Ingenuos sí, cómplices NO”, dijo Miranda, esta mañana de jueves 4 de junio.